MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 12 de noviembre, ha estado formada por los número 21, 4, 10, 45, 32, 33. El número complementario es el 24, el reintegro el 9 y el Joker, 6606881. La recaudación ha ascendido a 10.357.207 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.800.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Bornos (Cádiz), situada en Avda. de la Constitución, 4A; en la número 26 de Gijón (Asturias), situada en Aguado, 15; y en el Despacho Receptor número 30.435 de Ferrol (A Coruña), situado en Tierra, 102.