MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 10 de agosto, ha estado formada por los números 34, 46, 23, 12, 17, 40. El número complementario es el 29, el reintegro el 8 y el Joker, 5043593. La recaudación ha ascendido a 6.872.695 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 57.500.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 51 de Málaga, y en el Despacho Receptor nº 69.800 de Argoños (Cantabria).