MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 28 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 29, 20, 34, 49 y 10. El número complementario ha sido el 6, el reintegro el 4 y el Joker el 3545277. La recaudación total ha ascendido a 6.655.775 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 29.500.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº3 de Marchena (Sevilla), situada en Manuel Rojas Marcos, 33.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº4 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en la nº1 de Ardales (Málaga) y en el Despacho Receptor nº77.020 de Añover de Tajo (Toledo).