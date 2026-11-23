MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 23 de noviembre, ha estado formada por los números 36, 31, 49, 9, 16 y 26. El número complementario es el 38, el reintegro el 3 y el Joker, 6948473. La recaudación ha ascendido a 5.785.919 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.000.000 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de Plasencia (Cáceres), situada en Sol, 38.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Ardales (Málaga) y en la nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid).