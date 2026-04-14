La Conferencia Episcopal Española estrena el canal de 'WhatsApp' 'Conoce a León' para recibir mensajes del Papa

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española ha estrenado este martes un nuevo canal de 'WhatsApp' llamado 'Conoce a León' para que sus integrantes reciban mensajes del Papa León XIV a diario.

"Los suscriptores del canal recibirán un mensaje de WhatsApp al día con algún extracto de su magisterio: frases y textos de sus discursos, catequesis, encíclicas y otros mensajes del Papa, seleccionados por su valor para la vida cristiana y para ayudar a detenerse un momento en medio del ritmo diario", han trasladado a través de su página web.

Asimismo han informado que cada publicación será "breve y fácil de compartir, para que cualquier persona pueda seguir el canal y encontrar en él una ayuda cotidiana".