La Conferencia Episcopal Española estrena el canal de 'WhatsApp' 'Conoce a León' para recibir mensajes del Papa

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026.
El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 14 abril 2026 20:37
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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española ha estrenado este martes un nuevo canal de 'WhatsApp' llamado 'Conoce a León' para que sus integrantes reciban mensajes del Papa León XIV a diario.

"Los suscriptores del canal recibirán un mensaje de WhatsApp al día con algún extracto de su magisterio: frases y textos de sus discursos, catequesis, encíclicas y otros mensajes del Papa, seleccionados por su valor para la vida cristiana y para ayudar a detenerse un momento en medio del ritmo diario", han trasladado a través de su página web.

Asimismo han informado que cada publicación será "breve y fácil de compartir, para que cualquier persona pueda seguir el canal y encontrar en él una ayuda cotidiana".

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