La Conferencia Episcopal vuelve a lanzar 'La Iglesia en doce semanas' con vídeos y testimonios sobre su acción y misión

La Conferencia Episcopal vuelve a lanzar 'La Iglesia en doce semanas' sobre su acción y misión - CEE

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha vuelto a lanzar la iniciativa 'La Iglesia en doce semanas' con la que, a través de vídeos y testimonios, relata cuál es su acción y su misión evangelizadora durante las próximas doce semanas, desde este miércoles y hasta finales de junio, según informa la CEE.

De este modo, cada semana se presentará una de las acciones de la misión de la Iglesia, desde la evangelización, la catequesis, la celebración, el cuidado del patrimonio o la defensa de la vida, acompañada de vídeo testimonial de personas que están comprometidas al respecto.

El contenido, elaborado por la Oficina de Información, también recoge los datos publicados de la última Memoria de actividades de la Iglesia, así como una reflexión y un vídeo corto, para redes sociales, sobre una actividad concreta durante doce semanas, con el fin de dar a conocer qué es y qué hace la Iglesia católica en España.

Como novedad este año se han añadido dos contenidos nuevos. Por un lado, un texto del director de la Comisión que atiende esa actividad dentro de la CEE, que explica el sentido y la motivación de esa acción de la Iglesia. También se presenta este año un podcast, con testimonios, entrevistas y contenido para apreciar y difundir cada uno de los temas de las doce semanas.

En este año las temáticas elegidas, y que serán presentadas una cada semana, van desde Religiosidad popular --esta primera semana-- al Matrimonio vivido como vocación, la educación en la Iglesia, los misioneros digitales o la ecología integral. Otros temas que se irán desarrollando son las misiones y los misioneros, la vida consagrada, la salud mental, el patrimonio cultural, la Iglesia que cuida o la labor en las parroquias.