Bomberos de Huelva lamentan que no se activara a "personal suficiente" del Consorcio en Moguer

Actualizado 30/06/2017 8:14:10 CET

HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Huelva se han pronunciado este jueves sobre el incendio originado el pasado sábado en Moguer, y que afectó a una superficie de 8.486 hectáreas, y ha lamentado que "nadie se preocupara de activar al personal suficiente del mismo", ya que "únicamente se activaron alrededor de tres efectivos y algunos mandos".

En una comparecencia ante los medios, a la que ha asistido el vicepresidente a nivel nacional de la Coordinadora Unificada de Bomberos Profesionales, Miguel González Ucles, junto a miembros de la Junta de Personal del Consorcio da Bomberos de Huelva, y tras mostrar su "agradecimiento y felicitación a todos los intervinientes", han lamentado que no se activara a un número "suficiente" de efectivos de su colectivo.

En un comunicado, explican que la provincia "se ha enfrentado estos días de atrás a un incendio de una magnitud sin precedentes tanto por la extensión afectada como por la zona de especial relevancia que se ha puesto en peligro".

Ante esta situación, consideran que tanto los profesionales como las administraciones en general "están obligados a hacer un sobre esfuerzo en sus labores, en el caso del Consorcio Provincial de Bomberos debemos de lamentar que esto no ha sido así".

En este sentido, aseguran que en el incendio "se ha quemado un patrimonio forestal irreemplazable y gracias a los especialistas en ese ámbito, Infoca y la Unidad de Emergencia Militar (UME) principalmente, el peligro y los daños han sido llevados a la mínima expresión posible, dentro de un escenario tremendamente hostil por las condiciones tan desfavorables que se dieron desde el punto de vista climatológico".

No obstante, precisan que en el progreso del incendio "se han perdido también muchos bienes materiales y de alto valor sentimental que debieron ser protegidos por bomberos urbanos, más concretamente por los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, que corresponden a la Diputación de Huelva".

Al respecto, inciden en que "la falta de bomberos" movilizados del Consorcio "hicieron inviable la protección de distintas zonas afectadas, entre las que se hayan el camping Doñana, las casas de Bonares, ubicadas en la zona de Mazagón, o incluso alguno de los tractores que se encontraban trabajando en la zona de la depuradora de la misma localidad".

En concreto, detallan que el incendio de las casas de Bonares "se inició más de cinco horas después de la hora cero y el brutal incendio del camping Doñana lo hizo casi 20 horas después de que todo empezara, y nadie se preocupó de activar al personal del Consorcio que estaba fuera de turno, solo activaron alrededor de tres efectivos y algunos mandos".

"El camping Doñana y viviendas se quemaron y allí no había ningún bombero que pudiera atacar el incendio en su debido tiempo, ya que los pocos bomberos que había por la zona estaban cubriendo otros siniestros que salían a lo largo de la jornada, lo más frustrante es que los bomberos no estaban porque no se decidió que estuvieran", han precisado en el comunicado.

"COLABORACIÓN ALTRUISTA"

Por parte del Consorcio de Bomberos de Huelva "no se activó al personal suficiente y no se tuvo en cuenta los ofrecimientos de colaboración altruista por parte de la inmensa mayoría de los bomberos profesionales que forman la plantilla, los cuales quisieron actuar de manera voluntaria ante tal situación de catástrofe".

Por parte de los responsables del Consorcio de Bomberos "tan solo se agradeció la disposición de los mismos pero se desestimó el ofrecimiento del personal", indicando además que "fueron innumerables las llamadas de los efectivos del Consorcio pidiendo trabajar en el incendio y no se hizo nada por darles la oportunidad de ayudar".

En la tarde del domingo un grupo de bomberos del Consorcio, continúa, "desesperados de vivir tal frustración profesional, se personaron en el Puesto de Mando Avanzado y casi de forma 'in extremis'", y, aunque inicialmente los responsables del Consorcio "les volvieron a negar la ayuda, lograron subirse en uno de los camiones que los compañeros de bomberos de Huelva desplazaron hasta al incendio y pudieron colaborar durante un par de horas, hasta que, incomprensiblemente, los bomberos del Consorcio allí desplazados recibieron órdenes de retirarse del incendio, sin explicación alguna".