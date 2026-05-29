El consumo audiovisual de plataformas online consolida su crecimiento y alcanzar al 65,7% de los hogares

Infografía sobre el uso de plataformas audiovisuales. - CNMC

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consumo audiovisual a través de plataformas online de pago está consolidando su crecimiento en España alcanzando su máximo en 2025. A finales del pasado año, el 65,7% de los hogares con acceso a Internet ha utilizado alguna de estas plataformas, dos puntos porcentuales más, según los últimos datos del Panel de Hogares CNMC correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

Casi seis de cada diez hogares (59,8%) que utilizaron estas plataformas afirmaron contratarlas directamente con la propia plataforma. Por su parte, el acceso a través de paquetes de servicios con el proveedor de Internet ganó peso y alcanzó el 44%. En cambio, el uso de credenciales de familiares o amigos continuó descendiendo y se situó en torno al 12%.

El consumo combinado de varias plataformas se ha mantenido generalizado. En el cuarto trimestre de 2025, más del 65% de los hogares que han usado plataformas de pago han utilizado más de una. Así, un 25,5% ha utilizado dos plataformas. Un 18,6% ha usado tres y más de un 21% ha contado con cuatro o más. Solo un 34,7% de los hogares ha utilizado una única plataforma.

HÁBITOS DE CONSUMO

Los hábitos de consumo han variado según la edad. Los más jóvenes siguieron inclinándose hacia las plataformas de vídeo bajo demanda y las plataformas de intercambio de vídeos, mientras que los mayores mantuvieron una preferencia clara por la televisión en abierto.

Entre los mayores de 65 años, el consumo de televisión en abierto ha superado ampliamente las tres horas diarias, mientras que los servicios bajo demanda han tenido un peso mucho menor.

Por el contrario, los usuarios más jóvenes dedicaron más tiempo a los contenidos bajo demanda y a plataformas como YouTube o TikTok.