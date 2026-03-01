El consumo de televisión en febrero fue de 4 horas y 50 minutos por espectador al día, igual que hace un año

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales, en Madrid (España), a 7 de octubre de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión tradicional en el mes de febrero ha sido de 290 minutos (4 horas y 50 minutos) por espectador al día, manteniéndose sin variación respecto al mismo mes del año anterior.

Así se desprende del informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Kantar, en el que también se revela que los espectadores únicos acumulados en el mes de febrero en televisión tradicional han alcanzado la cifra de 43,4 millones (el 91,2% de la población de España).

Además, señala que 27.921.000 españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto (el 58,7% de la población). Por el contrario, hay 4.187.000 'telefóbicos', es decir, personas que no han visto en ningún momento la televisión este mes, lo que supone el 8,8% de la población.

A su vez, el informe muestra que los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión son las mujeres (181 minutos al día), frente a los hombres (159 minutos), y los mayores de 74 años (369 minutos), seguidos de los de 65 a 74 años (339 minutos) y los de 45 a 64 años (201 minutos).

En cuanto a las comunidades autónomas, Castilla y León lidera el ranking con 202 minutos, seguida de Galicia (199 minutos), Asturias (196 minutos) y Andalucía (194 minutos). En el otro lado de la tabla figuran Cataluña (142 minutos), Navarra (145 minutos), Baleares (146 minutos) y Madrid (149 minutos).

Respecto al tiempo de consumo híbrido, este ha sido de 59 minutos por persona al día, 5 minutos más que en febrero de 2025, lo que supone un incremento del 9%. Esta modalidad de consumo representa el 26% del total uso del televisor en España y se compone de Internet/Streaming (53 minutos), play/vídeo grabado (4 minutos) y Otros/videojuegos y radio (2 minutos).

La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usa diariamente el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.585.000 espectadores.

De esta forma, el tiempo total de uso del televisor, tradicional más híbrido, es de 229 minutos por persona al día --1 minuto más que en febrero del año pasado, es decir, un 0,4% más-- y de 345 minutos por espectador al día, tres minutos más que el año pasado.