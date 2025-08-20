Continúan activos 22 incendios en cinco comunidades autónomas

Un hombre en las inmediaciones del fuego de Quiroga, a 20 de agosto de 2025. - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Veintidós incendios continúan activos este miércoles en Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias y la Comunidad Valenciana, según ha confirmado la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La bajada de temperaturas y la entrada de una masa de aire del Atlántico por el oeste da "un cierto respiro", según Aagesen, a las zonas afectadas por el fuego, aunque pide continuar "extremando la preocuación". Aagesen, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha asegurado no disponer de datos actualizados sobre el número de hectáreas calcinadas, pero ha recordado "apuntan a cifras muy altas". "Es muy preocupante", ha añadido.

Ha aludido, asimismo, a las acusaciones sobre la falta de recursos para atajar los incendios y ha defendido la actuación del Gobierno. "Vuelvo a apelar a un contexto en el cual lo que tenemos que hacer es estar unidos, dejarnos de generar ruidos y estar a la altura política que debemos estar cada uno de nosotros y que es lo que la ciudadanía espera", ha argumentado Aagesen.

Ha declinado, asimismo, referirse a los mensajes del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en redes sociales. "Lo que van a ver desde el Gobierno y lo que están viendo ahora es siempre unidad, actuación coordinada y, por supuesto, pensar en qué manera trabajemos todos juntos para la extinción". "En eso estamos, no en ruidos, no en ningún tipo de actuación de otro calado", ha añadido la ministra.

La titular de Transición Ecológica ha defendido la propuesta de Pedro Sánchez de impulsar un Pacto de Estado ante el cambio climático para lo que se ha comprometido a "hablar con toda la sociedad civil, la comunidad científica, el sector empresarial, sindicatos, instituciones autónomas, municipales y con las fuerzas política para conseguir este pacto, para un mejor dimensionamiento a la vista de que todo es especialmente vulnerable".

Por ello, se ha mostrado dispuesta, a pesar de las críticas políticas a la propuesta a impulsar le acuerdo, a sacarlo adelante "No voy a dejar de trabajar para conseguirlo", ha indicado.

Respecto a las movilizaciones convocadas en ciudades de Castilla y León para exigir que se declare el nivel 3 de emergencia y que el Gobierno asuma la gestión de los incendios, Aagesen ha recordado que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la declaración de zonas de emergencia de Protección Civil en el próximo Consejo de Ministro.

"El mando de la gestión está en las comunidades autónomas y ellas son las que, en este momento, tienen que ver cuál es la necesidad de apoyo por parte del Gobierno de España", ha incidido la ministra.