El CSN concluye su participación en la Conferencia del OIEA impulsando la seguridad nuclear y la igualdad de género. - CSN

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha finalizado este viernes su participación en la 70 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), celebrada esta semana en Viena (Austria), según ha informado el organismo estatal. En ella, la delegación española ha tomado parte en la undécima reunión de Reguladores Sénior y la vicepresidenta del regulador español, Pilar Lucio, ha ejercido por primera vez la copresidencia del Grupo de Reguladores Nucleares para la Igualdad de Género (NRGE, por sus siglas en inglés).

Durante el mismo, los participantes han intercambiado experiencias operativas y debatido sobre temas como la armonización de criterios reguladores y los desafíos de la gestión y supervisión de la seguridad nuclear y la protección radiológica a nivel global. Asimismo, los máximos responsables de los organismos reguladores han abordado asuntos que abarcan desde la adaptación de la normativa reguladora a las nuevas tecnologías hasta el fortalecimiento de la independencia reguladora.

En este marco, el CSN ha mantenido un amplio programa de encuentros bilaterales e institucionales. Así, el presidente de la institución, Juan Carlos Lentijo, se ha reunido con la directora general adjunta y jefa del Departamento de Seguridad Nuclear del OIEA, Karine Herviou, con quien ha repasado las principales líneas y actividades de colaboración entre ambas entidades.

Asimismo, la delegación española ha hecho seguimiento junto a la del regulador alemán (BMUKN) de los trabajos conjuntos sobre desmantelamiento de centrales y gestión de residuos y han analizado el marco de la energía de fusión a través de la experiencia del proyecto IFMIFDONES. En la reunión con la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina (ARN), el CSN ha repasado temas de interés común, así como la colaboración de ambas instituciones en el marco del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO).

A su vez, el regulador español ha revisado con la Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) de Brasil las acciones de 2026 en materia de gestión de crisis y revisión del Sistema Integrado de Gestión, fijando prioridades de cooperación para 2027. Asimismo, ha asegurado la continuidad de los trabajos en materia de igualdad con la ANVS de Países Bajos, con quien ha impulsado las sinergias internacionales.

Por su parte, la reunión con el regulador suizo (ENSI) le ha servido para valorar el intercambio técnico al amparo del programa de cooperación bilateral, coordinar iniciativas de la red INSPAG y fijar un encuentro de alto nivel entre ambas organizaciones en Suiza a principios de 2027.

AVANCE DE LAS MUJERES EN EL LIDERAZGO

Por otro lado, el CSN ha informado de que su vicepresidenta, Pilar Lucio, ha ejercido por primera vez durante esta Conferencia la copresidencia del Grupo de Reguladores Nucleares para la Igualdad de Género junto con Ditebogo Kgomo, de la Autoridad Reguladora Nuclear Nacional de Sudáfrica. Lo ha hecho durante la decimotercera reunión de este grupo, cuyo eje central ha sido el avance de las mujeres en el liderazgo y su papel en la toma de decisiones (Advancing Women in Leadership and Decision-Making Roles: Towards Real Equity).

En ella, las instituciones participantes han reafirmado su compromiso con la promoción de la igualdad y la diversidad dentro de los reguladores nucleares. Al margen de esta reunión, las dos presidentas del grupo han hablado con el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, quien también forma parte de la copresidencia, para presentar las últimas actualizaciones de esta red y de las nuevas propuesta e iniciativas para el próximo mandato.

De acuerdo con el regulador español, Grossi ha podido comprobar de esta manera de primera mano cómo esta iniciativa está siendo muy bien recibida por los reguladores. "Prueba de ello es el aumento del número de adhesiones al NRGE en el último año", ha recalcado.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EL ÁMBITO SANITARIO

Por último, la delegación española también ha tenido una "participación destacada" en las actividades organizadas por el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO), según el CSN. En este sentido, el regulador español habla de su paso por el evento paralelo centrado en la cultura de seguridad de la protección radiológica en el ámbito sanitario.

Esta actividad ha ofrecido una plataforma en la que FORO y otras organizaciones clave como HERCA, IRPA, OMS o el propio OIEA han compartido sus perspectivas y experiencias sobre la relevancia de la cultura de seguridad en las aplicaciones médicas.

De acuerdo con el regulador español, el evento "ha fomentado el debate sobre la cooperación regional e internacional con el fin de fortalecer las infraestructuras reguladoras de seguridad física y tecnológica nuclear". A su vez, durante el mismo se han presentado los resultados del programa técnico de FORO relativos a estas materias.

En calidad de miembro del FORO, el CSN también ha estado presente en los encuentros mantenidos con representantes de alto nivel del OIEA, como el director general Grossi, la directora general adjunta de Seguridad Nuclear, Karine Herviou, y el director de la división para America Látina y el Caribe, del Departamento de Cooperación Técnica, Luis Carlos Longoria Gándara.