El cuarto encierro de San Fermín logra un 68,3% de cuota y 1.368.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas

Cuarto encierro de los Sanfermines de 2026, a 10 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Este año, los toros de la ganadería Álvaro Núñez protagonizaron el cuarto encierro de las fiestas de San Fermín. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuarto encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 registró este viernes un 68,3% de cuota de pantalla y 1.368.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas, lo que supone la más alta de este año, según informa este sábado la cadena.

En Navarra, este encierro de Sanfermines creció hasta el 89,6%, lo que también implica el mayor dato de 2026, señala en su sitio web.

Además, el especial 'Vive San Fermín' se situó como líder, tras alcanzar un 51,5% y 1.945.000 contactos.

El cuarto encierro de los Sanfermines, protagonizado este viernes por toros de la ganadería Álvaro Núñez, dejó un balance de seis corredores trasladados al hospital, de los que cuatro fueron dados de alta en el mismo día.

Este sábado, el quinto encierro ha sido protagonizado por los toros de José Escolar Gil (Ávila), en una carrera que ha durado 2 minutos y 36 segundos. Hasta el momento, 55 personas han sido atendidas por Cruz Roja y 11 han necesitado traslados a centros de urgencia.