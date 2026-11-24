Debate de RTVE con los portavoces de las ocho formaciones políticas que tienen grupo propio en el Congreso de los Diputados. - RTVE

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El debate electoral a ocho emitido este lunes en La 1 y el Canal 24 Horas registró una audiencia media conjunta de 3.456.000 espectadores y una cuota de pantalla del 26,9%, según el informe de Barlovento Comunicación elaborado con datos de Fifty5Blue.

En el debate de RTVE, emitido entre las 22.02 y las 23.38 horas, participaron los portavoces de las ocho formaciones políticas que tienen grupo propio en el Congreso de los Diputados. Según el estudio, la emisión sumó 6.881.000 espectadores únicos.

Por canales, La 1 concentró una audiencia media de 3.108.000 espectadores, con un 24,2% de cuota y 6.078.000 espectadores únicos, y fue la emisión más vista del día en televisión. Por su parte, el Canal 24 Horas obtuvo 348.000 espectadores de media, un 2,7% de cuota y 832.000 espectadores únicos.

En cuanto al seguimiento en los distintos territorios, Madrid registró la mayor cuota de pantalla, con un 41,5%, seguida del País Vasco, con un 35,3%; la Comunidad Valenciana, con un 32,6%, y Castilla y León, con un 32,5%. Las cuotas más bajas correspondieron a Canarias, con un 12,4%, y Andalucía, con un 17,3%.

Por edades, la mayor cuota se alcanzó entre los espectadores de 13 a 24 años, con un 34,7%, seguidos de los de 65 a 74 años, con un 29,9%. El grupo de 45 a 64 años aportó el mayor volumen de audiencia media, con 1.239.000 espectadores y el 35,9% del público del debate. La cuota fue del 29% entre los hombres y del 25,1% entre las mujeres.

Finalmente, el consumo total de televisión en la franja del debate fue de 12,8 millones de espectadores, un 7,4% más que el mismo día de la semana anterior, según recoge el informe.