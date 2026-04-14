Defensa, Correos y otras cinco instituciones se unen a la Alianza STEAM de Educación para impulsar el talento femenino. - EDUCACIÓN

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha rubricado este martes la adhesión del Ministerio de Defensa, Correos y otras cinco instituciones --una de ellas el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)-- a la 'Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie de ciencia', iniciativa de Educación estas vocaciones entre niñas y adolescentes.

En concreto, han pasado a forman parte de la Alianza seis instituciones que conforman el 'Proyecto MID' (Mujer, Ingeniería y Defensa): la Secretaría de Estado de Defensa (que lidera el proyecto), la Real Academia de Ingeniería (RAING), la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Fundación Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (FEINDEF).

Además, ha entrado a formar parte con su propio proyecto 'Charlas STEM' la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos. "La adhesión que se ha formalizado hoy refuerza una forma de trabajar basada en la colaboración, la corresponsabilidad y el compromiso con la igualdad. (La Alianza STEAM) es una política pública estratégica que actúa desde edades tempranas y a lo largo de todo el itinerario educativo para acompañar, impulsar y visibilizar el talento femenino", ha recalcado Tolón.

Durante su discurso, la ministra ha agradecido a las entidades su adhesión y ha recordado que la presencia de mujeres en estudios como las ingenierías sigue siendo "muy reducida", de entorno al "14%", y ha remarcado que ese desequilibrio "exige una respuesta pública sostenida como la que hoy impulsamos". "España no puede permitirse prescindir del talento de las mujeres en ámbitos estratégicos para su presente y su futuro", ha advertido.

Desde que Educación puso en marcha esta iniciativa en 2022, ya son 200 las empresas y entidades que se han adherido. Para formar parte de esta iniciativa, las entidades firmantes han tenido que llevar a cabo un proyecto para impulsar las vocaciones STEAM entre niñas y adolescentes que ha pasado por un riguroso proceso de evaluación. Con este acto de adhesión, las instituciones se comprometen a "seguir luchando contra la brecha de género y, además, a apostar por seguir avanzando en igualdad junto al Ministerio".

La titular de Educación ha firmado la adhesión junto a los representantes de las entidades adheridas: la Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce; la vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Pilar Lucio; el consejero delegado de ISDEFE, Manuel Cutrín; el presidente de la Real Academia de Ingeniería, Jaime Domínguez; el presidente de la Fundación Círculo, Félix Pérez; el presidente de la Fundación Feindef, Ángel Olivares, y el presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Pedro Saura.

Por su parte, el CSN ha recalcado que su adhesión a esta iniciativa responde al objetivo de promover la igualdad de oportunidades y eliminar estereotipos de género en el acceso a estudios y profesiones científicas y tecnológicas. En este marco, su vicepresidenta, Pilar Lucio, ha subrayado que la seguridad nuclear y la protección radiológica son campos donde la ciencia y la tecnología son "esenciales" y en los que la presencia femenina debe ser "cada vez mayor".