Díaz aplaude que León XIV "aporte luz" en el trabajo, IA y migración, pero admite "discrepancias" en su discurso

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Andrés Rodríguez - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado que el Papa León XIV "aporte luz" en el trabajo, inteligencia artificial y migración, pero ha admitido "discrepancias" en su discurso en lo relativo a los derechos humanos de las mujeres.

"También mostramos discrepancias con partes de sus discursos, pero creo que aporta luz sobre el trabajo decente, aporte luz sobre la inteligencia artificial, aporte luz sobre los derechos humanos, sobre las migraciones en un mundo que es profundamente desigual y en el que los flujos migratorios están siendo causa de grandes conflictos, creo que da esperanza a nuestro país y al mundo", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto Díaz en declaraciones a medios este martes a su llegada a la sede de la OIT en Ginebra en el marco de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2026.

En este sentido, ha valorado la aportación del Papa con su encíclica 'Magnifica Humanitas', a la que ha reconocido sentirse "muy próxima" por la "transmutación" de la 'Rerum novarum', del Papa León XIII, "muy querida para los laboralistas".

"Que este Papa, igual que lo fue el Papa Francisco, es el mejor embajador del trabajo decente en el mundo. Que una voz autorizada como él defienda el trabajo decente, defienda el trabajo con derechos, defienda empresas que tienen que ser inclusivas, defienda el ser humano y lo coloque en el centro de las actuaciones.

Creo que es una enorme aportación hoy al mundo", ha insistido.

En cuanto a las "discrepancias" con la Iglesia Católica, Díaz ha precisado que se trata sobre los derechos humanos fundamentales que tienen que ver con las mujeres. "Nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos y, desde luego, tenemos, faltaría más, la capacidad de decidir cuándo y cómo queremos ser madres. Y yo creo que en este sentido, igual que hacemos con otras religiones, absoluto respeto y creo que queda mucho camino por recorrer", ha argumentado.

"GRAN EMBAJADOR DEL TRABAJO DECENTE"

Por otro lado, respecto a la reunión del Pontífice con los empresarios, Díaz ha valorado de nuevo la "gran aportación" de la encíclica del Papa y ha destacado que es "un gran embajador del trabajo decente".

"Los empresarios y los trabajadores tienen que caminar juntos, obviamente con sus legítimas diferencias y la defensa de las mismas.

Pero yo creo que las empresas a las que se ha dirigido el Papa hoy son empresas inclusivas, respetuosas con los derechos humanos, con los derechos laborales y que propician también la integración de las personas migrantes", ha indicado. Además, ha añadido que las empresas "que son más depredadoras, no sirven al bien común".

Finalmente, ha pedido al Congreso de los Diputados, tras el discurso del Papa, que sea "coherente" con las reflexiones que hizo el Pontífice y que lo traduzca en políticas públicas.