Ecologistas denuncian "falta de voluntad política e inversiones" para combatir los incendios forestales

Varios vehículos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

ONG ambientales como WWF y Greenpeace han coincidido en denunciar "falta de voluntad política e inversiones" para combatir los incendios forestales, además de considerar que las soluciones para erradicar este tipo de sucesos "siguen siendo claramente insuficientes", a raíz del fuego ocurrido en Los Gallardos (Almería), que ha dejado al menos 12 víctimas mortales.

En declaraciones a Europa Press, la técnica especialista en incendios forestales de WWF España, Lourdes Hernández, ha señalado que, si ha cambiado el clima y el paisaje, hay que cambiar la forma en la que se combaten estos incendios.

"Ese enfoque centrado fundamentalmente en la extinción antes valía, pero ahora estamos viendo cómo es ineficaz en estos incendios tan intensos, que liberan tantísima intensidad, la capacidad de extinción ha llegado a su límite. Entonces, tenemos que poner en marcha otras fórmulas, que las sabemos. Lo que hace falta es voluntad política e inversiones para ponerlas en marcha", ha recalcado.

Así, ha destacado tres razones por las que los incendios de hoy en día son "más intensos, más rápidos y más difíciles de controlar": el cambio climático, que favorece la propagación de los fuegos "más intensas y no lineales", es decir, no "predecibles"; el abandono rural; y el mayor contacto entre lo forestal y lo urbano.

"Por un lado, hemos metido casas y urbanizaciones dentro del monte, pero por otro, como se han abandonado usos y aprovechamientos, el monte también está entrando en algunos municipios rurales. Y este contacto entre lo urbano y lo forestal en caso de incendio es extremadamente peligroso", ha advertido.

En este sentido, ha puntualizado que, "por ley", la regulación obliga a que todas estas zonas de contacto entre lo urbano y lo forestal tengan medidas de autoprotección. Sin embargo, "en el 80% de los casos" no hay planes de autoprotección o no se aplican. "Al final lo que sucede es que lo que antes era un problema más rural se acaba convirtiendo en emergencias civiles, porque la seguridad de las personas empieza a estar más en entredicho", ha resumido.

"DE UN PROBLEMA AMBIENTAL A UNO DE PROTECCIÓN CIVIL"

Por su parte, la responsable de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, ha recalcado que los incendios forestales han evolucionado "de un problema ambiental y social a un problema de protección civil". "Los avances en las soluciones siguen siendo claramente insuficientes y la realidad la vemos hoy con un dramático balance de víctimas mortales, de manera que mandamos un fuerte abrazo a todos los seres queridos", ha lamentado.

En su opinión, la ciudadanía se está acostumbrando a hablar "constantemente" de récords, de temperaturas, de olas de calor y de incendios extremos. "Pero ya no podemos seguir hablando de récords. Esto es una crisis en la que el cambio climático es una clave fundamental", ha alertado.

En este sentido, ha incidido en que la prevención a los incendios forestales es la mejor herramienta para evitarlos. Para ello, ha instado a actuar en dos direcciones: reducir los incendios provocados por accidentes y negligencias y hacer lo propio la vulnerabilidad del territorio y hacer que la planificación urbanística tenga en cuenta el riesgo de incendio.

Por ello, ha incidido en la necesidad de destinar 1.000 millones de euros anuales a la gestión forestal para prevenir el riesgo de propagación de las llamas. Además, ha recalcado que "aún queda mucho por hacer" en lo concerniente a los planes preventivos en las zonas de alto riesgo.

"Un plan de emergencia local no puede ser un documento técnico, debe ser una herramienta que debe trasladarse a la población mediante información, comunicación, simulacros y por supuesto dotar a todos los medios y recursos necesarios a los operativos de extinción", ha subrayado.