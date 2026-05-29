Educación recuerda que los colegios pueden recibir las ayudas que lanza desde 2021 para climatizar espacios públicos

Archivo - Una niña frente a la puerta de un colegio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha señalado que los edificios docentes son susceptibles de recibir las ayudas del Gobierno destinadas a climatizar espacios públicos, después de que el Defensor del Pueblo dijera esta semana en el Congreso de los Diputados que ha reabierto actuaciones por "falta de acondicionamiento" ante temperaturas extremas en aulas escolares.

En este contexto, fuentes del Ministerio recuerdan a Europa Press que desde 2021 el Gobierno (a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) tiene en marcha un programa destinado a la climatización de espacios públicos, en el que ya se han invertido más de 1.080 millones de euros, y donde están incluidos los colegios, ayuntamientos y hospitales, entre otros.

Desde el Departamento que dirige Milagros Tolón recalcan que las infraestructuras educativas son competencia de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, precisan que el Ministerio desde 2018 hasta la actualidad "ha reforzado la financiación de la cooperación territorial en materia educativa, que ha pasado de los 129 millones a más de los 382 millones".

Entre los programas del Gobierno para la climatización de los centros desde 2021 destaca el PIREP, programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, gestionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Con una inversión de 1.080 millones de euros, el objetivo es mejorar la rehabilitación sostenible del parque público institucional y de todo tipo de edificios de titularidad y uso público (administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario y cultural, entre otros) con el objetivo de incrementar el ahorro energético, para lo cual las intervenciones a financiar deben conseguir una reducción de, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable.

Los fondos se adjudican mediante transferencias y ayudas a la Administración autonómica y local, acompañadas de medidas de asesoramiento, coordinación y apoyo. Corresponden 480 millones de euros para las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, y 600 millones para las entidades locales.

Además, en verano de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para la ejecución del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en edificios existentes del sector terciario, así como la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, por importe total de 200.000.000 euros.

En su intervención esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, advirtió de que "persisten las quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares".

"Se han reabierto las actuaciones ante algunas administraciones por falta de acondicionamiento de los centros", aseguró el Defensor del Pueblo.