Los embalses almacenan 47.083 hm3 y están al 84% de su capacidad, 23,4 puntos por encima del año pasado

Archivo - Un tramo de la Vía Verde del Alberche, a 22 de febrero de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 47.083 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 84% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

Aunque en esta última semana ha perdido 95 hm3 --es decir, el 0,2% de su capacidad--, sigue estando 23,4 puntos por encima del año pasado, momento en el que almacenaba 33.995 hm3 y se encontraba al 60,6%. Además, supera en 20,6 puntos la media de las reservas para este punto del año, cuando tenían 35.534 hm3 y estaban al 63,4%.

Durante estos últimos días, las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Ourense, donde se han registrado 20 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica está al 85% con 36.058 hm3 y la mediterránea, al 80,8% con 11.025 hm3.

Dos cuencas se encuentran por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (93,6%). Además, ocho se encuentran por encima del 80%: el Duero (89,8%), el Cantábrico Oriental (89%), Guadalete-Barbate (88,3%), el Ebro (88%), el Miño-Sil (87,5%), el Cantábrico Occidental (87,3%), el Guadalquivir (87,1%), Tinto, Odiel y Piedras (86,9%) y el Guadiana (85,2%).

El resto de cuencas, por debajo del 80% pero aún así por encima de la mitad de su capacidad, son el Tajo (79,1%), Galicia Costa (78,9%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (77%), el Júcar (67,8%) y el Segura (60,4%).