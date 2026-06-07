Empresas y sindicatos, juntos ante León XIV, apuestan por el diálogo social para abordar el reto de la IA

1093952.1.260.149.20260607191120 Empresas y sindicatos ante el Papa - EUROPA PRESS

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Ángel Garamendi; la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo; han intervenido juntos ante el Papa León XIV para destacar su apuesta por el diálogo social para abordar retos como el que supone la irrupción de la Inteligencia Artificial.

En su intervención durante el acto 'Tejer redes' celebrado este domingo en el Movistar Arena y que ha congregado a 12.000 personas, Garamendi ha mostrado su alegría de compartir este diálogo sobre empresa, trabajo y futuro con las organizaciones sindicales junto al Papa.

Así, ha asegurado que empresa y trabajadores cooperan juntos "cada día" y ha advertido de que es preciso "afrontar lo que sin duda es un cambio de época" debido a la Inteligencia Artificial

El líder de la CEOE ha destacado la importancia de "preservar el diálogo social y la negociación colectiva" ya que, en sus palabras, "son espacios de acuerdo, estabilidad y construcción conjunta". "Las sociedades más fuertes son las capaces de construir acuerdos duraderos", ha dicho.

Por su parte, el secretario general de CCOO ha puesto en valor el diálogo social desarrollado en España y ha recalcado que "el acceso al conocimiento para hacer frente a los desafíos es fundamental".

"Aspiramos a renovar un contrato social para el siglo XXI crear sociedades más justas, más dignas, más buenas en el buen sentido de la palabra bueno", ha puntualizado Sordo.

En la misma línea, el líder de UGT ha defendido que la Inteligencia Artificial "está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes".

"Tenemos ante nosotros una decisión fundamental, dejar que ese cambio afecte a los trabajadoras o construirlo con ellos. El desfío de la IA no es solo técnico, es profundamente humano y las soluciones técnicas. Queremos hablar de un nuevo contrato social, un pacto que garantice que el progreso tecnológico se construye desde la equidad y la justicia. El futuro no está escrito, está por negociar y esa negociación empieza aquí y ahora", ha aseverado.

Por último, Ángela de Miguel también ha advertido sobre la irrupción de la IA: "Cuanta más tecnología tengamos, más humanidad necesitaremos".

"La empresa del futuro necesitará confianza, sentido y vínculos humanos reales. Necesitamos formar directivos y profesionales, representantes sindicales, con una mirada humanista que ponga la tecnología al servicio de las personas", ha puntualizado la presidenta de CEPYME.