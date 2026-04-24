ERC pide que el mandato-marco de RTVE reconozca el carácter "plurinacional" del Estado e impulse las lenguas cooficiales

Archivo - Sede de RTVE en Prado del Rey, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, 23 de octubre, el real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de Administración de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha presentado sus propuestas para el nuevo mandato-marco de RTVE en las que pide que el texto reconozca el carácter "plurinacional" del Estado y refuerce la presencia de las lenguas cooficiales en todos los servicios de la Corporación, incluida la radio, la televisión lineal, la oferta en línea y las producciones cinematográficas.

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación plantea la introducción de un nuevo artículo dedicado al "respeto y defensa del carácter plurinacional del Estado", que obligaría a RTVE a garantizar la representación de la "pluralidad nacional, cultural, lingüística y territorial", así como a evitar "visiones uniformizadoras o centralistas" en su programación.

En el ámbito lingüístico, ERC propone sustituir las referencias a "en español y en el resto de lenguas oficiales en España" por la fórmula "en las lenguas oficiales de España".

Las propuestas de ERC inciden de forma particular en el despliegue del catalán. El grupo republicano plantea que La 2 Cat se emita paulatinamente en "lengua catalana" como medida para ampliar la oferta audiovisual en el "idioma propio de Catalunya, las Illes Balears y el País Valencià" y fija un calendario: al menos el 60 por ciento de la programación deberá estar en catalán al término del primer año de emisiones y el cien por cien en un plazo máximo de dos años.

En radio, ERC propone que las emisiones de radio fórmula musical de RNE de ámbito estatal reserven como mínimo el 5 por ciento de sus contenidos a obras musicales en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas y que "las autoridades reguladoras competentes garantizarán la aplicación de dicha cuota de forma efectiva, mediante mecanismos de verificación, control y seguimiento e informes periódicos sobre su cumplimiento".

Respecto a la gobernanza y supervisión, ERC plantea que la revisión del mandato-marco, que requiere mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, incluya informes preceptivos no solo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Administración de RTVE, sino también de las "autoridades reguladoras independientes de las comunidades autónomas".

Además, la formación independentista defiende que estos organismos autonómicos puedan ejercer funciones de control sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de la Corporación en sus respectivos ámbitos.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En materia de accesibilidad, el grupo introduce un nuevo artículo para garantizar la accesibilidad universal de los contenidos audiovisuales de RTVE, con la obligación de incorporar, como mínimo, subtitulado de los contenidos informativos y de entretenimiento, interpretación en lengua de signos española, catalana y gallega, así como en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas, audiodescripción en las lenguas oficiales y sistemas de navegación accesible y diseño universal en las plataformas digitales.

El texto añade que RTVE velará por que sus contenidos reflejen una imagen "inclusiva, plural y no estereotipada" de las personas con discapacidad, "promoviendo su presencia tanto delante como detrás de las cámaras", y que el cumplimiento de estas obligaciones estará sujeto a supervisión.

En cuanto a la oferta infantil y juvenil, los catalanes reclaman que los contenidos se emitan progresivamente en sistema multilingüe --en español, lenguas oficiales del Estado e inglés-- sin supeditarlo a "las posibilidades técnicas y presupuestarias".

En el terreno informativo, ERC propone que "los servicios informativos de RTVE se atendrán a los principios y normas del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España o, en su caso, del Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya".

El grupo republicano pide suprimir la referencia a una "tendencia" de los medios privados a ofrecer información previo pago, al considerar que "la oferta de información previo pago no es una tendencia, sino una característica del modelo de negocio de los medios de comunicación para su viabilidad".

SUBTÍTULOS Y DOBLAJES

El paquete de propuestas incluye también la obligación de que RTVE Play incorpore "los subtítulos y doblajes disponibles en todas las lenguas oficiales del Estado español", así como que la Corporación garantice la producción cinematográfica en todas las lenguas oficiales y ofrezca los largometrajes en versión doblada "y subtitulada" a dichas lenguas siempre que existan las versiones y sea técnicamente posible.

Por último, ERC pide eliminar del preámbulo del mandato-marco de aquellos párrafos que considera reivindicativos u opinativos, como el que cuestiona el modelo de financiación vigente de RTVE o el que se refiere a la mejora de las competencias digitales de la población europea, y propone eliminar la mención al Instituto Cervantes y a la agencia ACE en el artículo sobre relaciones con empresas públicas de comunicación, al entender que no son empresas públicas del sector audiovisual.