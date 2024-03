La escritora Isabel Sánchez publica 'Cuidarnos', un libro que anima al lector a hacer "una fiesta del arte de cuidar"

Pide construir "una sociedad de los cuidados" y fortalecer a las familias con prevención y capacitación

La escritora Isabel Sánchez ha publicado su segundo libro, 'Cuidarnos' (Espasa), una búsqueda del "equilibrio entre la autonomía y la vulnerabilidad" en el que la autora intenta mostrar al lector el camino para hacer "una fiesta del arte de cuidar".

"La realidad sobrevive gracias a acciones de cuidado y no se nos educa para cuidarnos, tampoco para cuidar a otros. Quizás se nos educa para cuidar a mayores o enfermos, sabemos que eso va a pasar, pero no para cuidar a quién tenemos al lado", ha explicado Sánchez en una entrevista a Europa Press.

En el año 2020, tras atravesar una enfermedad grave, la autora se dio cuenta, "mientras estaba siendo cuidada", de su "vulnerabilidad" y de la necesidad de "frenar" y "priorizar a las personas". Esa experiencia, unida al aprendizaje de cuidar a su padre --que "comenzó a ser dependiente"--, le aportó la "cosmovisión del cuidado" en la que ha basado este libro, que terminó de escribir cuando su padre falleció.

A través de una narración en primera persona, plagada de historias de las personas que la escritora conoció en sus visitas al hospital o ideas que surgieron a través de lo que escuchó y leyó, Sánchez muestra al lector una idea de cuidado que gira en torno a tres efes: "la ayuda a florecer (el cuidado como cultivo), la fatiga del cuidado y, al final, ¡fiesta!".

"Yo hablo del cuidado con tres efes: la primera de ellas florecer, pues cuidar es más bien cultivar, no sólo sanar cuando algo está roto, es también hacer crecer a la persona", ha explicado. También profundiza en la idea de "fatiga", ya que "el cuidado cuesta", y, a su vez, argumenta que el cuidado "tiene que ser más fiesta", una dimensión que "a veces se olvida". "Hay que pararse, hay que pararse a saborear el fruto de nuestro cuidado", ha destacado.

Por ello, la escritora no sólo esclarece la idea de "cuidado amplio", más allá de los hospitales, sino repasa la trayectoria de la vida humana y el cuidado "desde todas las profesiones". "Todo va salpicado de historias y de personas que han pasado por ahí y te cuentan luego las consecuencias", ha precisado.

Asimismo, Sánchez ahonda en el "corazón de los cuidados" --en su caso desde la visión de Dios, al que califica de "mejor cuidador"-- y en las "vías de esperanza" para construir "una sociedad de los cuidados", un nuevo orden social centrado en "autocomprenderse como cuidador continuo" y, al mismo tiempo, fortalecer a las familias a través de "redes de familias que se ayuden entre ellas".

"EVITAR EL SÍNDROME DEL CUIDADOR QUEMADO"

No obstante, para la autora no sólo es importante cuidar, sino también el "autocuidado" pero no un "autocuidado egocéntrico, egoísta, que deja muy triste y muy solo, sino en recuperar el respeto por uno mismo". Como ha explicado Sánchez, el libro "habla mucho de la justa distancia que hay que poner con la persona a la que vas a cuidar" para evitar el "síndrome del cuidador quemado".

"Tienes que estar en la justa distancia, ni tan cerca que todo lo que le pase, hasta los síntomas, tú los sientas, ni tan lejos que al final estés indiferente y trates de un modo muy frío", ha explicado. "Es una cosa de justicia con uno mismo, eso es autocuidar. No podemos cargar con todo lo que supone el cuidado de repente, hay que ir gradualmente aprendiendo y ensanchando espaldas", ha añadido.

Para la escritora, la clave es "ser honestos" y aprender o ser conscientes de la "interdependencia, la clave para una buena dependencia". "En algún momento alguien me necesita y en otros momentos soy yo el necesitado, hay que ser honesto y reconocer cuando uno necesita ayuda y aprender a pedirla", ha asegurado.

En cualquier caso, a su juicio, hay "muchos problemas para cuidar", ya que, a veces, "no hay recambio generacional, la familia está bastante destruida o debilitada y muchos hogares son monoparentales". Por eso, para poder "cuidar mejor", el libro destaca la necesidad de "fortalecer las familias por prevención y capacitarlas para que puedan cuidar en el hogar".

APUESTA POR EL TEJIDO SOCIAL

Además, destaca la importancia de que "existan centros subvencionados que ofrezcan cuidados". "El libro apuesta mucho por el tejido social y por abandonar un poco esa idea de 'megalópolis' y pasar a lo que algunos arquitectos llaman las ciudades de quince minutos" en las que "poder echar una mano al vecino, como pasó en la pandemia", ha rememorado.

En ese contexto, Sánchez ha avanzado que destinará parte de los beneficios obtenidos por la venta de este libro a la Fundación Cuidativos --en Murcia, donde falleció su padre-- con el objetivo de "reunir un equipo profesional con formación en cuidados paliativos, geriatría y pediatría paliativa".

"Quiero agradecer a la ciudad de Murcia lo que hizo por mi padre y crear un centro de cuidados paliativos, para asegurar que cualquier persona que llegue a la fase terminal pueda ser atendida", ha concluido.