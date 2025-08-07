Espadas (PSOE) critica que el PP "se sitúe con la extrema derecha" y vote "contra la convicencia" en Jumilla (Murcia)

Archivo - El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). Espadas es un abogado y político que tras la celebración de las elecciones en 2 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, critica que el PP se sitúe "con la extrema derecha votando contra la convicencia" en Jumilla (Murcia) "a la hora de decidir llevar a cabo lo que tradicionalmente se hacía con normalidad", en referencia a cómo en la localidad murciana se ha aprobado la "primera medida" en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos.

"Tampoco merecen los españoles que el PP se sitúe con la extrema derecha votando contra la convivencia y contra el ejercicio de derechos, como estamos viendo en Murcia, en Jumilla, a la hora de decidir llevar a cabo lo que tradicionalmente se hacía con normalidad, con normalidad, con convivencia, respetándonos unos a otros como son actos y celebraciones religiosas", ha criticado.

A su juicio, España no necesita un PP que esté en posiciones "extremas" que "inciten" al "odio, al miedo al diferente". Desde su punto de vista, en la situación actual en el país se espera una oposición que "respalde aquello que beneficia a la gente", no que intente "destruir, ignorar" o que "sencillamente" que no se hable de aquellas cuestiones que mejoran la vida de la gente. "Para eso estamos los representantes públicos y en eso deberíamos estar todos", les ha echado en cara.