España generó 120,7 millones de toneladas de residuos en 2024, un 7,1% más que el año anterior, según el INE

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MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La economía española generó 120,7 millones de toneladas de residuos en 2024, un 7,1% más que el año anterior, según ha señalado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, se reciclaron 53,5 millones de toneladas de residuos, un 7,3% más que en 2023.

Del total de residuos generados, 3,6 millones de toneladas, el 3%, correspondieron a residuos peligrosos, cuya generación aumentó un 7,3% respecto a 2023. Los 117,1 millones restantes, el 97%, fueron residuos no peligrosos, un 7,1% más.

Las categorías de residuos generados con mayor volumen fueron los minerales (55,7 millones de toneladas), los mezclados (36,5 millones) y los de animales y vegetales (9,4 millones). En lo que se refiere a los residuos peligrosos, el 44,6% correspondió a residuos químicos; el 32,9%, a equipos desechados; y el 19,1%, a residuos minerales.

EL 81,6% DE LOS RESIDUOS CORRESPONDIÓ A LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

Durante ese año, los sectores de actividad generaron el 81,6% de los residuos y los hogares, el 18,4% restante. La industria, incluidas la minería y la producción de energía, fue la actividad que registró el mayor incremento en la generación de residuos, con un 30,4%, mientras que los servicios presentaron el menor aumento, con un 3,6%. Por su parte, los hogares, como consumidores finales, generaron un 1,6% más de residuos.

Por tipo de residuo, los mezclados representaron la mayor proporción de los generados por los hogares, con el 79% de su total, mientras que los minerales predominaron entre los producidos por los sectores de actividad, con el 56,1%. Las actividades que generaron más residuos fueron la construcción, con el 36,7% del total, y el suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, con el 19,5%. En esta última actividad, la generación aumentó un 4% respecto al año anterior.

Por sectores, los residuos minerales procedieron sobre todo de la construcción, con 43,9 millones de toneladas, un 4,1% más que en 2023, y de la industria, con 9,4 millones de toneladas, un 69,9% más. Por su parte, el suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación fue el principal generador de residuos mezclados, con 16,2 millones de toneladas, un 4% más que el año anterior.

Los residuos de animales y vegetales se originaron mayoritariamente en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 5,5 millones de toneladas, un 2,4% más.

EL TRATAMIENTO FINAL ALCANZÓ LOS 99,8 MILLONES DE TONELADAS

Las empresas de tratamiento final de residuos gestionaron 99,8 millones de toneladas en 2024, un 7,9% más que el año anterior. De esta cantidad, 97,1 millones de toneladas correspondieron a residuos no peligrosos, un 7,8% más que en 2023, y 2,7 millones a residuos peligrosos, un 11,7% más.

Del total de residuos tratados, el 53,6% se destinó al reciclaje; el 30,8%, al depósito en vertederos; el 11,3%, a operaciones de relleno; y el 4,3%, a la incineración.

De acuerdo con los datos suministrados por el INE, las empresas gestoras de residuos municipales recogieron 23,3 millones de toneladas de residuos en 2024 en España, un 3,5% más que el año anterior. De ellas, 17 millones correspondieron a residuos mezclados y 6,3 millones a residuos de recogida separada. En términos per cápita, se recogieron 476,5 kilogramos (kg) por persona y año, un 2,5% más que en 2023.

Del total de residuos recogidos por persona y año, 347,5 kg correspondieron a residuos mezclados y 129 kg a recogida separada. Entre estos últimos, se recogieron 41,8 kg de papel y cartón, 36,2 kg de residuos de animales y vegetales y 20,4 kg de vidrio.

En 2024, la recogida separada de residuos de animales y vegetales aumentó un 13,7% y la de papel y cartón, un 32,9%, mientras que la de envases y embalajes mixtos disminuyó un 0,6%.

RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las comunidades autónomas (CCAA) que recogieron más residuos municipales en 2024 fueron Andalucía, con 4,8 millones de toneladas; Cataluña, con 3,6 millones; y la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con 2,7 millones cada una.

Por tipo de material, Andalucía registró la mayor recogida de papel y cartón, con 489.900 toneladas; Cataluña encabezó la de vidrio, con 193.200 toneladas; y la Comunidad de Madrid lideró la de envases y embalajes mixtos, con 227.700 toneladas.

En términos per cápita, Baleares registró en 2024 la mayor cantidad de residuos municipales recogidos, con 672,1 kilogramos por persona, mientras que la Comunidad de Madrid presentó la cifra más baja, con 384,9 kilogramos por persona.