Archivo - La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha invitado este martes a todos los países a "acompañar" a España y presentar una hoja de ruta para avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

"Invitamos a todos los países a que nos acompañen en este camino. Realmente necesitamos dejar atrás nuestra adicción a los combustibles fósiles", ha señalado en una rueda de prensa de la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés) en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) .

En la COP28 de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) se acordó iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, las cumbres posteriores no han acordado una hoja de ruta para llevar a la práctica ese compromiso.

En paralelo, han surgido iniciativas como la de Santa Marta (Colombia), una plataforma internacional impulsada por Colombia y los Países Bajos en 2026 para promover el abandono de los combustibles fósiles.

En la COP31, y después de que la decisión general de la cumbre del año pasado en Belém (Brasil) no incluyera ninguna referencia a los combustibles fósiles, Brasil ha presentado una hoja de ruta para dejarlos atrás mediante una transición justa, ordenada y equitativa, con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero en 2050.