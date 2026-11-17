MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El comisario europeo Wopke Hoekstra ha reclamado este martes "cambios significativos" en el borrador de decisión general de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), al considerar que incorpora propuestas sobre financiación, comercio y captura y almacenamiento de carbono que desvían la cumbre de la aplicación de los compromisos existentes.

Aunque ha valorado las referencias al abandono de los combustibles fósiles y a la electrificación, ha comparado el texto con una "lista de la compra" que reúne las propuestas de los distintos participantes. A su juicio, ese planteamiento está "fundamentalmente reñido" con el objetivo de centrar la conferencia en la ejecución de lo ya acordado.

Por ello, ha considerado que el borrador "no va en la dirección correcta y necesita cambios significativos", especialmente en los apartados de financiación, comercio y captura y almacenamiento de carbono.

En materia financiera, Hoekstra ha rechazado reabrir el acuerdo alcanzado en Bakú y ha defendido que los esfuerzos se concentren en garantizar que los recursos comprometidos lleguen a los países y comunidades que los necesitan.

Por otro lado, el comisario ha sostenido que la UE no ha cambiado de postura sobre la electrificación: defiende que sea mucho más rápida y profunda y que se apoye en fuentes limpias como la solar, la eólica y la nuclear. No obstante, ha admitido que puede ser necesario "un poco de pragmatismo" para sumar a otros países y alcanzar un acuerdo entre los cerca de 200 interlocutores de la COP.

En ese marco ha situado el respaldo europeo al compromiso de elevar la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía final al 35% en 2035, propuesto por la Presidencia turca. Preguntado por si la UE ha renunciado a exigir que esa electrificación sea íntegramente limpia, no ha aclarado expresamente si mantiene esa condición.

CERRAR LA BRECHA ENTRE LOS FONDOS COMPROMETIDOS Y LOS DESEMBOLSADOS

Por su parte, el ministro irlandés Darragh O'Brien ha defendido que la prioridad sea ejecutar lo ya acordado, al ser preguntado por cómo espera la UE alcanzar un acuerdo sin haber llevado a Antalya nuevos compromisos financieros.

"No hemos venido a la mesa con dinero adicional ni capital adicional; se trata de lo que ya se ha comprometido y de garantizar que se despliegue", ha señalado.

O'Brien ha insistido en que existe una "gran brecha" entre los recursos comprometidos y los efectivamente desembolsados, tanto en la UE como en el conjunto del mundo, y ha reclamado actuar para cerrarla.

En particular, ha destacado las dificultades de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los países menos adelantados para acceder a la financiación climática. Por ello, ha defendido simplificar y agilizar los procedimientos para que los fondos puedan traducirse en actuaciones sobre el terreno.

AMPLIOS DESACUERDOS EN CASI TODOS LOS PUNTOS DEL DEBATE

Según informa Bloomberg, el borrador que se ha dado a conocer este lunes ha sido criticado por contener un 'popurrí' de posturas negociadoras e incluir algunos elementos que habían sido rechazados de forma previa por ser científica o políticamente inviables: por ejemplo, un llamamiento para que los países desarrollados alcancen las emisiones netas cero para 2030, décadas antes de los plazos existentes.

En este sentido, informes de grupos observadores con acceso a las sesiones a puerta cerrada señalan que se están produciendo amplios desacuerdos sobre casi todos los puntos clave de debate en las conversaciones, incluida una iniciativa insignia del país anfitrión, Turquía, para aumentar la electrificación del consumo final de energía al 35% para 2035.

GREENPEACE PIDE A LA UE MÁS FIRMEZA CON LA ELECTRIFICACIÓN

Greenpeace considera que el respaldo de la UE al compromiso de electrificación '35 x 35' es un paso positivo, pero insuficiente por su carácter "voluntario y vago". La delegada de la organización, Sara Pizzinato, ha reclamado una decisión vinculante que lo vincule al abandono de los combustibles fósiles y garantice que al menos el 75% de esa electrificación proceda de renovables para 2035, sustituyendo a los combustibles fósiles y la energía nuclear.

"Cualquier cosa menos que eso es insuficiente. Los impactos del cambio climático también afectan a la UE: España es el tercer país a escala global que más eventos meteorológicos extremos ha sufrido durante 2025. El derrotismo no nos llevará al objetivo de 1,5 °C, pero una eliminación acelerada de los combustibles fósiles sí puede hacerlo", ha recalcado.