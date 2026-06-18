España y otros ocho países europeos se unen para controlar los mercados predictivos de apuestas durante el Mundial 2026

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables, en Kursaal, a 16 de junio de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El evento ha sido organizad - Unanue - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

España, junto con Francia, Alemania, Italia y Portugal, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Suiza han firmado una declaración institucional con la que se comprometen a reforzar la supervisión del mercado de las apuestas deportivas y los mercados de predicción durante la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026.

Así lo ha dado a conocer este jueves el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha detallado que la Dirección General de Consumo y Juego intensificará la vigilancia sobre el mercado de las apuestas de juego online para "garantizar la protección de las personas consumidoras y la integridad de las apuestas durante el torneo".

En este sentido, Consumo ha avanzado que va a supervisar con "especial atención" que los operadores de juego cumplan todas las obligaciones vigentes en materia de licencias, publicidad y protección del jugador. Asimismo, se adoptarán las medidas oportunas frente a aquellas plataformas que desarrollen su actividad al margen de la normativa aplicable.

La declaración institucional señala también a los mercados de predicción, que son plataformas que permiten realizar apuestas sobre el resultado de acontecimientos futuros. Las autoridades prestarán una atención específica a su actividad.

En la declaración institucional, las autoridades europeas también hacen un llamamiento a federaciones, ligas, clubes y equipos deportivos para que verifiquen la situación legal de las empresas con las que podrían establecer acuerdos comerciales o de patrocinio, garantizando que dichas colaboraciones se ajustan a la legislación de cada país.