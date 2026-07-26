España recibirá dos aviones turcos para la extinción de los incendios y se suman a los medios aéreos de Grecia e Italia

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en Vall d'Uixó, Castellón, Comunidad Valenciana (España). Bomberos de Castellón trabajan desde la mañana de este sábado en las labores de control de un incendio d - Carme Ripollés - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

España recibirá dos aviones Air Tractor Fireboss de Turquía, que se incorporarán a la extinción del incendio de Burgohondo (Ávila), tal y como ha anunciado el Ministerio del Interior.

"A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la dirección de la emergencia ha aceptado el ofrecimiento de Turquía de dos aviones Air Tractor Fireboss, que se incorporarán al despliegue lo antes posible", ha señalado el Ministerio.

Estos dos aviones se sumarán a los medios aéreos de Italia y Grecia que ya trabajan sobre suelo español para apagar las llamas de los incendios que asolan al país. Esta ayuda se activó después de que el Gobierno solicitara este pasado viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila.

Además, España cuenta con la ayuda de más de un centenar de militares del Ejército de Portugal desplazados a Ávila, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado. Por el momento, según informa la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid, doce comunidades autónomas han ofrecido medios, siendo aceptados los ofrecimientos para nueve de estas: Extremadura, Vizcaya, Principado de Asturias, Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla La Mancha, Murcia.

Por otro lado, seis entidades locales y provinciales han ofrecido medios, siendo aceptados los ofrecimientos para cuatro de estas: Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Ayuntamiento de Zaragoza y Ayuntamiento de Pinto.

En este sentido, Extremadura, Andalucia, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha y Murcia están asignados al sector Oeste (PMA Navaluenga). La Comunidad Valenciana, Vizcaya, Ayuntamiento de Pinto, Ayuntamiento de Granada y la Diputación de Granada han sido asignado al sector Este (PMA Cenicientos). El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido asignado al sector Madrid (PMANavalcarnero). Por el momento, se desconoce el lugar a donde se asignarán el resto de los recursos. También se ha aceptado el apoyo de GADE-CSIC para asesoramiento científico al MOPI Cenicientos.

Hasta el momento, los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que van de año han afectado a 152.678 hectáreas, frente a las 24.133 que se calcinaron en el mismo periodo de 2025, lo que significa multiplicar por seis la cifra.