España registrará temperaturas de hasta 22ºC este Puente de Diciembre, pero habrá nieblas densas en el interior

España registrará tiempo estable por altas presiones durante este Puente de Diciembre, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Este viernes lloverá en zonas del norte, pero durante el resto de días las precipitaciones irán a menos y quedarán acotadas a Galicia.

Además, las temperaturas serán más altas, con pocas heladas y más de 22ºC a orillas del Mediterráneo. Aún así, ha advertido que se formarán abundantes nieblas en el interior peninsular que reducirán la visibilidad y dificultarán el tráfico. Por otro lado, en Canarias podría haber calima.

Este viernes se registrarán lluvias en zonas de montaña del tercio norte peninsular y de forma ocasional también podrá llover algo en otras áreas de la Península excepto en el área mediterránea. De acuerdo con Del Campo, nevará a partir de 1.300 m y lo hará de manera copiosa en la Cordillera Cantábrica y Pirineos. Durante este día, la cota subirá hasta más de 2.000 m debido a la subida de las temperaturas. En este marco, se superarán los 18ºC en A Coruña y los 21ºC en Sevilla o Alicante.

El portavoz de AEMET ha pedido prestar atención a los vientos intensos en el este peninsular y Baleares y al temporal marítimo en Galicia, donde las olas superarán los seis metros. Este temporal marítimo se volverá a intensificar el sábado en toda la costa gallega y cantábrica, con un oleaje que un día más superará los seis metros. "En estas condiciones, el peligro es importante y el mar puede arrastrar a personas que se sitúen en espigones, playas o acantilados, así que mucha precaución en este sentido", ha recalcado Del Campo.

Este temporal marítimo vendrá acompañado de rachas muy fuertes de viento en el tercio norte peninsular. Por lo demás, la predicción para el sábado indica que comenzará una transición hacia un tiempo más estable, aunque caerán lluvias todavía en Galicia y zonas de montaña del resto de la Península. Apenas nevará salvo en las cumbres más elevadas y las temperaturas subirán, de forma acusada tanto en el caso de las nocturnas como de las diurnas.

En puntos del Cantábrico se superarán los 20ºC, mismo valor que se rondará en ciudades como Bilbao u Oviedo. En puntos del sureste peninsular como Alicante o Murcia se alcanzará 24 o 25ºC, ambiente claramente más cálido de lo normal para esta época del año. El domingo se impondrá el anticiclón y los cielos quedarán en general más despejados, según ha avanzado Del Campo. Esto provocará una bajada de las temperaturas nocturnas en el interior peninsular, aunque no habrá heladas.

Por lo demás, seguirán las lluvias en Galicia, algo persistentes en las rías. Asimismo, se formarán bancos de niebla abundantes, extensos y densos de madrugada y por la mañana que causarán reducción de la visibilidad y por tanto podrán dificultar el tráfico. En lo que respecta a los termómetros, las temperaturas no variarán demasiado, se acaso bajarán un poco, pero el ambiente será suave para la época, especialmente en zonas costeras. Así, se llegará a 20ºC a orillas del Cantábrico y más de 23ºC en el Mediterráneo.

LA SEMANA COMENZARÁ CON TIEMPO ESTABLE Y LLUVIAS EN EL NORTE

La próxima semana comenzará con un lunes y un martes de tiempo estable en toda España. El portavoz de AEMET ha avanzado que el lunes sólo lloverá en el oeste de Galicia y no se descarta que el martes un frente avance algo más y deje precipitaciones en la mayor parte de la comunidad gallega, Asturias y en la provincia de León. De nuevo, se formarán abundantes bancos de niebla y de nubes bajas en el interior peninsular.

Además, las temperaturas bajarán algo el lunes para subir de nuevo el martes. En líneas generales, continuarán suaves para la época, con más de 20ºC en zonas costeras. Del Campo ha indicado que a partir del miércoles la llegada de frentes quizás deje tiempo más lluvioso en la mitad oeste de la Península con unas temperaturas que bajarían y que darían lugar a heladas en zonas del norte y del centro del territorio.

En lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que los cielos poco nubosos o despejados predominarán durante los próximos días en el archipiélago. Asimismo, ha indicado que habrá presencia de calima y que las temperaturas no registrarán grandes cambios.

TRES BORRASCAS LLEGARÁN A ESPAÑA DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS

Por su parte, Víctor González, parte del equipo de Meteored, ha avanzado que durante los próximos días se generarán tres borrascas en el Atlántico más occidental: una de ellas este fin de semana, otra durante el próximo martes y una tercera posiblemente durante la segunda mitad de la próxima semana. Después se desplazarán al este y llegarán a España en fase de relleno o disipación, menos virulentas pero con frentes activos.

De acuerdo con González, las lluvias afectarán sobre todo a la vertiente atlántica peninsular y dejarán acumulados significativos en Galicia, sur del Sistema Central occidental y otras zonas montañosas del oeste peninsular. A su vez, soplará fuerte el viento y de hecho hará un repunte importante en el cuadrante noroeste peninsular durante el lunes y el martes.

Asimismo, destacará el fuerte oleaje que llegará a las costas atlánticas durante toda la próxima semana impulsado por estas grandes borrascas. Por otro lado, la cota de nieve tenderá a subir y se espera que se produzcan importantes deshielos en los macizos montañosos. En cambio, seguirá nevando en zonas de cumbres, por encima de 2000 metros, durante el paso de los frentes.