España tiene 226.391 hectáreas quemadas hasta el 11 de agosto, un 38,2% más que el año pasado en estas fechas

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 10 de agosto de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

España cuenta con 226.391,64 hectáreas (ha) forestales que han sufrido el impacto de los incendios desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado 11 de agosto, según ha señalado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en base a datos provisionales.

En comparación, estos datos son un 38,2% más que el año pasado, cuando por estas fechas se habían quemado 140.000 ha. Se han registrado en 2026 un total de 43 grandes incendios forestales, de los que afectan a más de 500 hectáreas. En el mismo periodo de 2025 se registraron 24.

El año 2025 fue el peor en cuanto a cifras de territorio quemado en España desde 1994. En total, se quemaron 354.793,50 ha. Eso sí, las estadísticas se dispararon entre el 5 y el 19 de agosto, cuando las hectáreas quemadas en España pasaron de 47.198 a 367.520.