Estabilidad y cielos despejados este domingo, con temperaturas máximas de 40ºC en el sur y tormentas en el este

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MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados en general, tormentas en el este y temperaturas máximas de hasta 40ºC en el sur, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet destaca como fenómenos significativos probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo e Ibérica orientales, que podrán ir acompañados de granizo, así como en otras zonas montañosas del este, y temperaturas que superarán los 34-36ºC en la mayor parte del interior de la mitad sur peninsular y en zonas del tercio nordeste y que podrían rebasar los 38-40ºC en el área del Guadalquivir.

Además, pone en aviso amarillo por la tarde a Andalucía y la Comunidad de Madrid por temperaturas máximas y a Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana por tormentas y lluvias.

Sevilla y Córdoba marcarán las máximas con 39ºC, seguidas de los 37ºC de Badajoz, Ciudad Real, Huelva y Jaén. Por el contrario, las mínimas serán los 10ºC de Burgos y Vitoria y los 11ºC de Pamplona y Lugo.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en regiones del centro norte y con la excepción de Galicia, los litorales cantábricos y Cataluña, donde se esperan pocos cambios o ascensos. Sí aumentarán en litorales de Andalucía, Melilla y Ceuta, pero no habrá apenas variaciones en el resto del país.

Asimismo, predominarán los descensos en las temperaturas mínimas en la mitad noroeste peninsular y los aumentos en Andalucía, mientras que se prevén valores elevados para la época en la mayor parte del interior de la mitad sur peninsular y en las depresiones del nordeste.

En el centro y tercio sur peninsular y en el litoral mediterráneo se darán noches tropicales, con mínimas que se elevarán por encima de los 20 grados.

Frente al predominio de cielos despejados, la Aemet predice cielos nubosos en el norte de Canarias, en Menorca y en puntos del litoral de Cataluña y de Alborán; solo al principio del día en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica y por la tarde en el tercio este peninsular.

En cuanto al viento, soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del norte en los litorales atlánticos gallegos y viento flojo en el resto tendiendo a arreciar por la tarde, mientras que predominarán las componentes sur y este en el Mediterráneo, la norte en el norte peninsular y la oeste en el resto.