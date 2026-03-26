Ester Muñoz (PP) sobre la eutanasia a la joven Noelia: "El Estado le falló y ahora le va a volver a fallar"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cree que "El Estado falló a Noelia", la joven a la que está previsto practicar este jueves la eutanasia, y considera que el Estado "ahora le va a volver a fallar".

La dirigente popular ha reconocido "estar absolutamente destrozada" por la historia de esta joven víctima de una agresión sexual múltiple y que actualmente sufre una paraplejia irrevesible consecuencia de haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. La joven tendrá una muerte asistida tras desestimar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el último recurso presentado por su padre, asesorado por la Abogados Cristianos.

En opinión de Ester Muñoz, el caso de Noelia, hace que "como sociedad debamos replantearnos muchas cosas".