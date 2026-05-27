Europa Laica pide a diputados que no acudan al "sermón" del Papa en el Congreso y afea una "subordinación humillante"

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Europa Laica ha pedido a los parlamentarios, ministros y otras autoridades que no asistan al discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados, invitando así a hacer un "boicot", ya que consideran que su intervención en sede parlamentaria es "una pleitesía intolerable", "rompe" con la aconfesionalidad del Estado y refleja "una subordinación humillante" por parte del Gobierno.

"Lo primero que se pide es que (el Papa) no venga al Parlamento, que no venga al Congreso, que no intervenga y, en su caso, si se planteara pues les pedimos (a los parlamentarios) responsabilidad política para no asistir", ha indicado el presidente de Europa Laica, José Antonio Naz, este miércoles en una rueda de prensa en el Congreso.

A su juicio, "no es de recibo que el Parlamento, por primera vez en su historia, invite y reciba, como si fuera un legislador más a un jefe religioso".

"La subordinación casi humillante y la forma de ponerse a su servicio es más que evidente. Hoy mismo está el presidente del Gobierno en el Vaticano, está ahora seguramente planteando todos los detalles para que el jefe no tenga problemas cuando venga aquí y todo esté previsto. En fin, un vasallaje que hoy no se puede permitir. Se va a romper por primera vez con su comportamiento como aconfesional, en tanto que presidente; va a asistir a la misa en Barcelona, ya lo ha comunicado, va a ir a la Nunciatura directamente. En fin, es todo un despropósito", ha lamentado.

Por ello, reclaman a los parlamentarios que "sean coherentes con la representación de una sociedad plural" y "no estén presentes o impidan el sermón de un jefe religioso en el Parlamento". Enviaron la comunicación a todos los grupos parlamentarios hace unos días y hasta el momento, según ha indicado, solo han recibido la respuesta del BNG confirmando "que comparten los argumentos y su diputado no asistirá".

En la rueda de prensa, también ha intervenido representantes de las organizaciones impulsoras de la campaña por la laicidad del Estado que también han criticado la presencia del Papa en el Parlamento español.

El primer denunciante de abusos de Montserrat, ha denunciado que "lo que va a pasar el lunes (8 de junio), que el Papa comparezca ante el Congreso, es una muestra del mayor grado de sumisión y privilegio que se ha otorgado a la Iglesia Católica en la historia de la democracia".

Por ello, ha instado a los diputados, al menos a los de "los partidos de la izquierda transformadora y plurinacional" a "que se queden en su casa" no como un "desaire" o "falta de respeto" al Papa sino como "protesta por la sumisión del Gobierno". Asimismo, ha anunciado la intención de víctimas de abusos en la Iglesia de realizar alguna protesta durante la visita del Papa.

"BOLAÑOS NO QUIERE MOLESTAR AL PAPA"

Además, ha criticado que este discurso se producirá al mismo tiempo que la ley para que los delitos de pederastia no prescriban permanece "cogiendo polvo en un cajón porque viene el Papa y Bolaños no quiere molestar al Papa y Sánchez quiere la foto en el Vaticano"; y ha pedido explicaciones sobre esta "parálisis" de la ley.

"Hemos llegado al absurdo que las leyes de protección a la infancia, que las leyes contra el abuso sexual infantil, no las deciden los diputados, porque no se convoca la ponencia. Los diputados no se pueden sentar a debatir las enmiendas que han presentado. Las leyes de protección en infancia, en estos momentos, las decide el Vaticano y los obispos. Y esto pasa con un gobierno que se define como el más progresista desde la extinción de los dinosaurios. Entonces, claro, es una regresión inconcebible, ha afeado.

También han intervenido el coordinador de la campaña 'Religión fuera de la escuela', Sergio López, quien ha señalado que "es muy gráfica la imagen de un Papa dando un sermón en sede de la soberanía popular para ilustrar el alcance de los privilegios" de la Iglesia católica en el estado español; y la presidenta de Derecho a Morir Dignamente, Loren Arseguet, que ha coincidido en que "ningún líder religioso debería intervenir como tal" en el Parlamento.

Desde Europa Laica también han recordado que recientemente más de un centenar de escritores, académicos, artistas, activistas y 40 organizaciones firmaron un manifiesto promovido por Europa Laica en el que piden al Gobierno que inicie "de inmediato" los trámites para la derogación de los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede.

"Estamos en un momento a nivel planetario difícil. Las corporaciones religiosas están tomando de nuevo el poder político, el poder económico y no solamente los cristianos, católicos, evangélicos sino también el mundo islámico, incluso el mundo de las religiones orientales y, por lo tanto, creemos que estamos en un momento en donde hay que defender más que nunca el laicismo", ha subrayado el expresidente de Europa Laica Francisco Delgado.

Además, ha recordado --"ahora que estos días está saliendo en los medios de comunicación" por delitos de tráfico de influencias y organización criminal--, que fue el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quien "subió del 0,5 al 0,7%" el porcentaje del IRPF que los contribuyentes podían destinar de manera voluntaria a la Iglesia.