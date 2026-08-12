Eurovisión cambia sus normas y no permitirá organizar el festival en países con una "situación geopolítica sensible"

Archivo - Festival de Eurovision 2026, celebrado en Viena (Austria). - Harald Schneider/APA/dpa - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha actualizado las reglas del Festival de Eurovisión de cara a 2027, eliminando la garantía de que el país ganador organice automáticamente la siguiente edición por motivos de seguridad.

La nueva normativa regula por primera vez un marco explícito para impedir que el vencedor sea la sede si existen circunstancias que comprometan la seguridad, según informan Eurovision Spain y BBC.

Conforme al nuevo reglamento, si un conflicto armado o una "situación geopolítica sensible" afecta a la estabilidad del país ganador o su región, su televisión quedará inhabilitada para la organización. En estos casos, la UER podrá solicitar una evaluación de seguridad independiente para decidir si existen garantías suficientes para celebrar el concurso.

Esta medida se aplicará sin que el resultado obtenido por el país ganador se vea alterado. La decisión de inhabilitar a una sede podrá tomarse incluso antes de la Gran Final o inmediatamente después de conocerse al vencedor, afectando únicamente a la organización y no a la participación del país.

OTROS CAMBIOS EN LAS REGLAS

Otro cambio fundamental radica en la gestión de las sedes alternativas, que a partir de 2027 asumirán todos los derechos y responsabilidades por derecho propio. A diferencia del modelo de 2023, la cadena anfitriona ya no tendrá que organizar el festival en nombre de la televisión ganadora, sino que actuará como televisión organizadora oficial.

Asimismo, la organización del festival ha decidido que la edad mínima para competir en Eurovisión suba de los 16 a los 18 años. Este criterio se fijará con respecto a la fecha del primer ensayo y no al día de la gran final del certamen.

PROHIBICIÓN DEL 'AUTO-TUNE'

Respecto a la producción musical, el reglamento exige que la voz principal se interprete siempre estrictamente en directo. Las nuevas reglas prohíben expresamente el uso de corrección de tono, como el 'auto-tune', así como la práctica del 'lip sync' durante las actuaciones.

Las pistas de acompañamiento pregrabadas seguirán estando permitidas, siempre que no sustituyan ni ayuden de forma indebida a la melodía principal ejecutada por el cantante. La UER busca con esto asegurar que la voz en directo sea la única que ejecute la melodía principal de la canción.

En cuanto al sistema de votación, las reglas preliminares plantean que las semifinales vuelvan a decidirse únicamente mediante el voto del público. No obstante, la organización se reserva la opción de incluir jurados profesionales dependiendo del peso que se determine finalmente en la fórmula definitiva.

Finalmente, 'Eurovision Spain' ha indicado que esta revisión del reglamento se produce tras recoger las opiniones de las delegaciones participantes después de la edición de 2026 en Viena. Los cambios han sido aprobados por el 'Reference Group' como parte de la actualización anual que realiza el organismo europeo.