La falta de información de países dificulta la mejora del sistema de protección civil de la UE, según auditor

Avión Canadair. - Gianluca Vannicelli/IPA via ZUMA / DPA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La falta de información de países dificulta la mejora del sistema de protección civil de la UE, el rescEU, según un informe publicado este jueves por el Tribunal de Cuentas Europeo que detalla que la Comisión Europea ha basado "generalmente" las capacidades de su sistema de protección civil en las carencias detectadas.

Sin embargo, añade el informe, los niveles de financiación no han guardado "siempre" una relación directa con las necesidades valoradas al "no disponer la Comisión de toda la información".

El rescEU es una reserva estratégica europea de medios de emergencia creada para proteger a los ciudadanos frente a catástrofes cuando los recursos nacionales se ven superados. Los auditores han recalcado que este sistema se ha convertido en un "importante respaldo" para la respuesta europea ante catástrofes y aporta una contribución valiosa en caso de emergencias.

"Sin embargo, deficiencias en la planificación de las convocatorias de propuestas, retrasos en la contratación pública y una atención insuficiente al mantenimiento de algunos proyectos tras su fecha de finalización repercutieron negativamente en la ejecución de los proyectos", lamentan.

En este sentido, constatan que la Comisión y los Estados miembros no han aprovechado "al máximo" las oportunidades de cooperación para crear una reserva común. Según han señalado, las convocatorias de propuestas "no fomentaban suficientemente la contratación conjunta, cuando esta podría haber contribuido a desarrollar las capacidades rescEU".

"Tan solo en uno de los proyectos evaluados, los auditores constataron que la contratación se había facilitado mediante un acuerdo marco", han puntualizado.

A su vez, los auditores han puesto el foco en cómo las autoridades nacionales han tenido que presentar solicitudes de reembolso por separado para cada subvención de respuesta, lo que ha "complicado" el proceso y, en ocasiones, "provocado" retrasos en las solicitudes de reembolso.

Al respecto, instan a tomar medidas para adaptar mejor la financiación de este sistema a las necesidades reales, fomentar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE), simplificar el reembolso de los despliegues de emergencia y garantizar que las capacidades sigan estando listas para su despliegue una vez finalizados los proyectos.