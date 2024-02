Familias Numerosas reiteran su rechazo al borrado de su nombre en la nueva ley y piden una reunión con Bustinduy

Un 48% considera que la medida de apoyo "más importante" sería una ayuda de 100 euros al mes por hijo hasta los 18 años



MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) han reiterado su rechazo al cambio de nombre y concepto que recoge el proyecto de Ley de Familias que elaboró la exministra Ione Belarra y que el Gobierno tramitará próximamente. Además, este jueves ha vuelto a pedir una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

En concreto, ha señalado que no está de acuerdo el 86% con el cambio de su nombre por el de "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza" y el 95% defiende que se mantenga el actual título, que las reconoce como familias con más hijos.

Así lo señala una encuesta a 9.400 familias, realizada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) para conocer la opinión de las familias a esta modificación prevista en la ley, una medida que, según la FEFN, es "totalmente innecesaria" y que supondría "la pérdida de identidad de las familias numerosas como colectivo de familias con más hijos y su correspondiente reconocimiento social".

Además, según ha expuesto el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, "no se justifica en ninguna razón objetiva dentro de la acción protectora de la nueva Ley de Familias". Igualmente, ha destacado que, a su juicio, eliminar este nombre "es algo gratuito que supondría diluir a las familias numerosas cuando éstas hacen una aportación especial a la sociedad a través de sus hijos, que debe ser reconocida y apoyada de forma especial".

Asimismo, Familias Numerosas ha recordado que solicitó una reunión con Pablo Bustinduy nada más ser nombrado titular de Derechos Sociales, y que aún desean mantener ese encuentro. El objetivo de esta reunión, ha precisado que es "poder explicarle de primera mano los motivos de la oposición al cambio de nombre, y pedirle que se mantenga la condición y el Título de Familia Numerosa, sin perjuicio de que se creen otros títulos distintos para otros supuestos con necesidades diferenciadas, respetando el reconocimiento y protección a las familias con más hijos, en compensación por la aportación que hacen a la sociedad en forma de capital humano".

También ha apuntado que la federación "valora" la creación de una ley que "refuerce" el apoyo a las familias con medidas que "suponen un claro avance", como las relativas a la conciliación familiar, como por ejemplo, con la extensión de la deducción por maternidad a los seis años (actualmente hasta los tres) o la remuneración del permiso laboral de ocho semanas para padres y madres con hijos menores de ocho años. Asimismo, ha valorado "positivamente" la prestación universal por hijo. "Es una demanda histórica de esta organización, que responde también al deseo de las familias", ha recordado.

UN 48% PIDE UNA AYUDA DE 100 EUROS AL MES POR HIJO

En todo caso, según el estudio de familias numerosas realizado por la FEFN, casi la mitad de las familias numerosas, un 48%, considera que la medida de apoyo a la familia "más importante" sería una ayuda de 100 euros al mes por hijo hasta los 18 años.

"Son medidas positivas que valoramos, lo que no entendemos es que, sin razones objetivas, se quiera eliminar el título que identifica y reconoce a las familias numerosas; no es solo un nombre, es una cuestión que supone querer borrarnos y esperamos que el Gobierno reconsidere este cambio y no lo lleve a cabo", ha concluido Trigo.

La FEFN mostró su rechazo a esta modificación en el pasado mes de mayo, cuando entregó 72.500 firmas de apoyo en el Congreso de los Diputados, para "reclamar el mantenimiento de su nombre y su identidad como familias numerosas".