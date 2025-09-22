La FCJE pide paz mundial por el año nuevo judío y envía ánimo ante el "crecimiento del antisemitismo en España"

Archivo - Asistentes con kipá en el acto celebrado en memoria de las víctimas de los ataques terroristas sufridos por Israel a 10 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías Españolas ha pedido "paz mundial" en su felicitación del año nuevo judío que se celebra este lunes y ha enviado ánimo ante "el antisemitismo y antijudaísmo que está provocando la situación", refiriéndose a la guerra en la franja de Gaza.

Así, el presidente de la FCJE, David Obadía, ha enviado este lunes sus "buenos deseos" para este año nuevo judío en "estos momentos difíciles para la comunidad judía y para el judaísmo español", como ha expresado en un vídeo recogido por Europa Press.

"Los momentos que estamos viendo son convulsos y complicados y lo vemos día a día con el crecimiento del antisemitismo y algo que no se veía hace muchísimos años, como es el antijudaísmo que está provocando toda esta situación", ha subrayado.

En un comunicado del pasado 15 de septiembre respecto a las manifestaciones propalestinas que cancelaron la Vuelta Ciclista a España, la FCJE afirmó llevan "dos años advirtiendo" de un "creciente antisemitismo" en España y que "resulta intolerable que, bajo pretextos ideológicos, se justifique la violencia y se siembre hostilidad contra la comunidad judía", como explicaban entonces.