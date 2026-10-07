Feijóo asegura que solo cabe "respeto" por la muerte de Maricarmen: "Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, a 7 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al "respeto" tras la muerte de Maricarmen, y ha rechazado una "utilización interesada" de su caso: "Ni campaña, ni partidos", ha expresado en un mensaje publico en 'X', recogido por Europa Press.

El líder 'popular' ha escrito que "ante la muerte de una persona solo cabe el respeto" después de que este miércoles se confirmara el fallecimiento de la anciana que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre a los 87 años y que ha desatado una oleada de protestas en toda España ante la crisis de la vivienda.

"Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen", ha afirmado Feijóo, y ha pedido "no más piedras en el muro".