Feijóo traslada "todo" su "cariño" al Papa y le desea una "pronta recuperación" y "confianza en que todo saldrá bien"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto del PP de Aragón, a 13 de octubre de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha trasladado su "cariño" al Papa tras haber sido operado "con éxito" este martes de un adenocarcinoma pulmonar, según ha informado el Vaticano.

"Todo mi cariño y apoyo para el Santo Padre", ha escrito el líder de la oposición en una mensaje en 'X', recogido por Europa Press, y le ha deseado una "pronta recuperación".

Feijóo también le ha expresado su "confianza en que todo saldrá bien" después de que León XIV haya cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre coincidiendo con su hospitalización, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia.

La operación la ha llevado a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, quien ha informado de que el examen histológico in situ ha confirmado "el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar", tal y como sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios.