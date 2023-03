La FELGTBI+ denuncia la invisibilidad que sufren los hombres trans y las personas no binarias

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha denunciado este jueves, con motivo de Día de la Visibilidad Trans, que se celebra el 31 de marzo, la invisibilidad que sufren los hombres trans y las personas no binarias.

A través de un comunicado, la entidad expone el caso de Mané, hombre trans residente en Asturias, que asegura que no se habla de ellos, ni de sus necesidades. "No existimos. Ni siquiera estamos en el discurso transexcluyente", ha explicado.

A su juicio, "la sociedad sigue sin reconocer los cuerpos de los hombres trans como cuerpos de hombres porque los mira desde una óptica machista y cisheteropatriarcal". En este sentido ha advertido de que, como, de primeras, la sociedad los lee como hombres, da por hecho de que no sufren discriminaciones. "Y no es así", ha recalcado.

Mané ha señalado que los hombres trans, especialmente los mayores, "están pasando por una invisibilidad y una soledad tremenda" y ga denunciado que están también discriminados en el sistema sanitario, cuando van al gimnasio o cada vez que tienen que utilizar un servicio relacionado con su corporalidad. "Se nos obliga a estar dando explicaciones constantemente", ha asegurado.

También, Airto, chico trans de Valencia, relata que al dar explicaciones, por ejemplo en el ámbito sanitario, "a veces no pasa nada, pero otras, se inicia todo un proceso discriminatorio". "Yo me he visto obligado a contar que soy trans al firmar dos contratos de trabajo porque, aunque tengo el nombre cambiado en mi DNI, no consigo que la seguridad social actualice mis datos, y sigo apareciendo con otro nombre", ha lamentado.

"Con frecuencia nos dicen que somos lesbianas muy masculinas o ingenuas confundidas, y nos acusan de identificarnos como hombres porque queremos las ventajas de los hombres cis", ha explicado Airto, antes de apuntar: "como si el hecho de ser trans no te expusiera a una vida llena de discriminación".

PERSONAS NO BINARIAS

LA FELGTBI+ también quiere poner el foco en las personas no binarias. En este caso, Aike, persona no binaria de Ciudad Real, explica que la invisibilización "es algo mucho más complejo porque ni siquiera se hace de manera consciente". "Las personas no binarias somos tan desconocidas que muchísima gente ni siquiera se plantea que sea una opción", ha señalado.

Así, declara que cuando se presenta a alguien, además de decirle que soy no binarie, para que sepa que no soy ni un hombre, ni una mujer, tiene que explicarle lo que significa, algo que, según ha apuntado, "es muy cansado y puede ser muy frustrante". "Además, la presión social y el intento de encajar puede llegar a hacer que dudemos de quienes somos porque existe una barrera entre lo que yo soy y lo que la gente ve", ha explicado.

"Cuando vives sabiendo lo que eres y la gente no lo respeta, se sufre un ataque directo a tu persona. Si yo le digo a alguien que use el pronombre neutro y me dice que no quiere, no que le cueste, si no que no quiere, eso es una negación directa de lo que yo soy. Me está diciendo que mi identidad no es digna de ser respetada y que me va a forzar a encajar en sus estándares", ha apuntado.

Mientras, Luca, persona no binaria residente en Sitges, declara que la apariencia física no normativa de algunas personas no binarias puede dejarlas expuestas también a la violencia. Según ha señalado, "más de una vez" ha recibido insultos en el transporte público sin que nadie hiciera nada al respecto.