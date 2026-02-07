Fenacore quiere que el Gobierno presente ya a la UE el plan para tener en "buen estado" los acuíferos

Archivo - Ses Fonts Ufanes brotan tras las lluvias, en la finca pública de Gabellí Petit de la Sierra de Tramuntana, a 10 de febrero de 2023, en Campanet, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) quiere que el Gobierno presente ya a la Unión Europea (UE) el plan para que los acuíferos españoles alcancen un "buen estado" ecológico y cuantitativo, objetivo que la Directiva Marco del Agua quiere lograr en toda la UE para 2027.

Estos planes tendrían que contener unos compromisos "alcanzables y ejecutables basados en calendarios". "Se va a pedir porque, como no se flexibilicen un poco los plazos y se estudie bien el tema del comportamiento de estas masas de agua, su situación y en qué podemos avanzar y mejorar, miles de explotaciones que están pendientes de concesiones se van a ver abocadas al cierre inmediato", ha advertido en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de Fenacore, José Joaquín Gómez.

Gómez ejerce como presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II, que asistirá al 16º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que organizará Fenacore entre el 13 y el 17 de abril en Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

Los regantes dedicarán una de las jornadas a las aguas subterráneas --a cómo implementar nuevas herramientas para mejorar la gestión, a la necesidad de más financiación, etc. Sin embargo, la ponencia principal, la del día 15, irá dedicada "a la inteligencia artificial y sus bondades" y cómo se puede aplicar esta en el regadío.

En líneas generales, Fenacore quiere que este congreso sea "un punto de encuentro de comunidades autónomas (CCAA), que tienen mucho que decir en el futuro del regadío". Por ello, han invitado a los presidentes autonómicos y el anfitrión, el castellanomanchego Emiliano García-Page ya les ha confirmado que acudirá.

"Si bien las CCAA no tienen competencias a nivel hidrológico, sí que las tienen a nivel de ordenamiento del territorio e impactos medioambientales y demás", ha indicado.

BUSCAR "ALTERNATIVAS" Y NO SÓLO "RESTRICCIONES" CON MITECO

Por otro lado, Gómez ha avanzado que la organización de regantes también presentará "algunas reivindicaciones y alegaciones" con respecto al Pacto contra la Emergencia Climática promovido por el Gobierno. "Fenacore siempre va a mostrar el máximo de diálogo para buscar soluciones y demás, pero que es una cuestión que tenemos que analizar en un futuro", ha puntualizado.

Además, se ha referido al cuarto ciclo de planes hidrológicos, que pretenden buscar el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas durante el periodo entre 2028 y 2033, así como la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. A finales de noviembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió el plazo de consulta pública de los Esquemas de Temas Importantes, la etapa previa a la elaboración de los planes.

A juicio de Gómez, este momento es "vital" para hacer alegaciones. Si bien subraya que Fenacore "siempre" ha tenido "buena sintonía" con Transición Ecológica, ha puntualizado que la organización tendrá que reunirse con el Ministerio para "revisar" estos Esquemas y sobre todo "buscar soluciones". "En los Esquemas no se habla nada de alternativas, sólo se restricciones, con lo cual intentaremos enfocarnos con el Ministerio en esa búsqueda de soluciones", ha explicado.

TRÁMITES "LARGOS Y COMPLEJOS" PARA PROYECTOS DE REGADÍO

Por otro lado, el vicepresidente de Fenacore ha mostrado sus reservas con respecto a la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, que Transición Ecológica tuvo en consulta pública hasta finales de enero. De acuerdo con los documentos del Ministerio, esta reforma quiere resolver las "dificultades" de interpretación sobre los proyectos sometidos a evaluaciones ambientales ordinarias y simplificadas, así como la "imposibilidad" de que las CCAA asuman la tramitación de una mayor cantidad de procedimientos.

Uno de los tipos de proyectos regulados tiene que ver con la transformación en regadío y la mejora o consolidación de esta actividad en áreas que afecten a más de 100 hectáreas. Para Gómez "no hace falta una Ley de Impacto Ambiental y muchísimo menos con todos los casos y trámites burocrátivos que conlleva". "Sinceramente, resulta difícil de entender que en este tipo de proyectos se impongan trámites tan largos y complejos cuando vemos que, por ejemplo, no se exige una evaluación de impacto ambiental para demoler una presa pequeña de menos de diez hectáreas", ha criticado.

Por lo demás, el vicepresidente de Fenacore ha vuelto a insistir en una demanda habitual del sector: la construcción de infraestructuras hidráulicas y la modernización de las "700.000 hectáreas" de regadío que a su juicio el Gobierno aún tiene que acometer.