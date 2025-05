El Foro Nuclear ve "lógico" repensar el calendario de cierre nuclear tras el apagón: "Empieza a haber un clamor"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha señalado que lo "lógico" sería repensar el calendario de cierre de las centrales nucleares tras el apagón del pasado 28 de abril. Además, ha recalcado que las centrales no fueron una "rémora" durante el apagón y ha destacado que "cada vez hay más gente preguntándose por qué vamos a cerrar las centrales nucleares.

"Lo que estoy viendo estos días es que empieza a haber un clamor sobre por qué vamos a cerrar las centrales nucleares. Lo noto en el bar de enfrente, en el partido. Cada vez más hay cada vez más gente preguntándose por qué vamos a cerrar las centrales nucleares", ha señalado en la presentación del informe anual 'Resultados nucleares de 2024 y perspectivas de futuro', que Foro Nuclear ha llevado a cabo este martes.

Además, ha destacado que las centrales "no fueron ninguna rémora" durante el apagón en referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que las nucleares habían sido "un problema" y no una solución. "Aportaron firmeza el sistema, que no fue suficiente y por eso el sistema cayó", ha explicado.

En este sentido, también ha querido puntualizar las palabras del presidente, que indicó que había sido necesario destinar grandes cantidades de energía a los reactores. De esta manera, Araluce ha explicado que las centrales se alimentaron con generadores diésel que pueden estar activos durante varios días y que cuando se repuso la potencia eléctrica, cada unidad nuclear utilizó 20MW para arrancar.

"Ese consumo es bajísimo. No he entendido muy bien eso de que en el arranque fueron una rémora porque hubo que desviar mucha potencia a las centrales", ha criticado.

Por otro lado, ha puesto en valor que se haya abierto un diálogo entre el sector y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aunque ha destacado que los diálogos están "para que todo el mundo ceda algo". En línear generales, ha pedido "más tecnología y menos ideología" en el debate sobre las nucleares.

El 28 de abril, cuatro reactores nucleares (Almaraz II, Ascó I y II y Vandellós II) se encontraban en funcionamiento antes del apagón, mientras que tres unidades estaban paradas: Trillo por recarga de combustible y Almaraz I y Cofrentes por razones de mercado. De acuerdo con Foro Nuclear, Red Eléctrica no había requerido su funcionamiento por parte de Red Eléctrica por restricciones técnicas.

Como consecuencia de la pérdida de suministro eléctrico exterior a raíz del apagón, los reactores en funcionamiento pararon de manera automática y se iniciaron los sistemas de seguridad necesarios para mantener la parada segura. Ante preguntas de los periodistas, Araluce ha explicado que algunas centrales han tardado algo más en ponerse en marcha por razones técnicas-- porque a lo mejor aprovecharon para realizar mantenimiento y el arranque les pilló con algún elemento desmontado, por ejemplo.