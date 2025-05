La energía nuclear produjo el 19,98% del total de la producción eléctrica neta en España en 2024, según el sector

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las centrales nucleares han generado 52.390 gigavatios hora (GWh) netos, el 19,98% del total de la producción eléctrica en España durante 2024 (que fue de 262.246 GWh). Un año más, sigue siendo la segunda fuente de producción en España tras la energía eólica.

Estas son algunas de las conclusiones reflejadas en el informe anual 'Resultados nucleares de 2024 y perspectivas de futuro' que Foro Nuclear ha presentado este martes. Además, la energía nuclear ha supuesto el 26,01% de la electricidad sin emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España. En total, tiene una potencia instalada de 7.117 magavatios (MW), el 5,44% del total en el país.

Araluce ha vuelto a repetir demandas históricas del sector. Así, ha recalcado que las centrales nucleares españolas son "muy competitivas" y ha pedido que no se las haga "no competitivas" de manera artificial. En este sentido, ha lamentado que algunos reactores estuvieran parados durante parte de 2024 y otros lo estén en 2025 porque no pueden pagar los impuestos si el precio de mercado "tiende a cero".

"Nosotros queremos pagarlo todo, que el ciudadano no tenga que pagar nada y, de hecho, lo pagamos. Lo estamos pagando ya desde hace muchos años. Este año hemos pasado un poco menos de 600 millones de euros para el fondo de desmantelamiento", ha enfatizado.

A su vez, ha subrayado el impacto laboral del sector nuclear, que tiene "30.000" puestos de trabajo muy cualificados en zonas de la España vaciada. Por todo ello, ha vuelto a insistir en la necesidad de "pensar otra vez" el acuerdo de cierre nuclear, firmado por las empresas titulares de las centrales en 2019. "El mundo ha cambiado desde 2019", ha insistido.