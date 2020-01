Fundación Alternativas 'ficha' a María Blasco y Mariano Barbacid para abordar los problemas de la ciencia en España

Publicado 23/01/2020 13:06:20 CET

También se incorporan al Patronato de la entidad Pilar Llop, Manuela Carmena, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, entre otros

La Fundación Alternativas ha incorporado a su Patronato, órgano de gobierno y representación de la entidad, voces expertas y autorizadas del ámbito científico como la Doctora en Bioquímica y Biología Molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde 2011, María Blasco, o el Doctor en Ciencias y jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Mariano Barbacid.

Con la incorporación de estos prestigiosos científicos, la Fundación pretende aportar ideas para la mejora de los problemas que ralentizan el desarrollo científico y tecnológico en España, colaborar en una recuperación que pudiera servir para mejorar el sistema público de ciencia y tecnología y su influencia en el sector privado, además de poner sobre la mesa los problemas estructurales que se deben afrontar para promover el cambio deseado.

Según la entidad, "el desarrollo científico en España vive una situación preocupante". "La burocracia, la endogamia, la falta de financiación, la indolencia política y una gestión inadecuada son el lastre que lleva décadas paralizando el sector", continúa la fundación.

La entidad también destaca la falta de financiación de la ciencia en España: "Las inversiones en I+D+i, tanto públicas como privadas, se sitúan lejos de la sociedad del conocimiento a la que un país como España debe aspirar para alejarse de las crisis laborales y ambientales y, por lo tanto, económicas y sociales".

Además de Blasco y Barbacid, se han incorporado al Patronato de la fundación expertos en el ámbito político y económico, así como personalidades comprometidas con la lucha contra la violencia machista y los derechos sociales.

Algunas de las personalidades que integrarán a partir de ahora el Patronato son: la presidenta del Senado, Pilar Llop; la presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, Francisca Sauquillo; la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; el ex secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez; la secretaria general de CEAR, Estrella Galán; la politóloga Sandra León; y el economista Emilio Ontiveros.

Estas nuevas personalidades se suman: al expresidente del Gobierno, Felipe González; los exministros Juan Manuel Eguiagaray y José María Maravall; el co-fundador de CCOO y presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius; o el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón.

También están en el Patronato, formado en total por 41 miembros, el ex Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Javier Solana; la CEO de 40db y ex presidenta del CIS, Belén Barreiro; la filósofa y consejera permanente del Consejo de Estado, Victoria Camps; el director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar; el exdirector de 'El País', Joaquín Estefanía; y el economista Andreu Mas Colell, entre otros.

"Alternativas no sólo renueva su Patronato, sino las áreas temáticas sobre las que vamos a reflexionar para fomentar debates en la calle, basados en datos reales, e impulsar reformas que sitúen a España a la vanguardia del progreso", afirma el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido.

Así, además del desarrollo científico y la revolución digital, otros focos de actuación de la fundación a partir de ahora serán la protección del medio ambiente, la violencia machista, el auge de los populismos, la función social de la empresa, la reforma de las pensiones, la reforma fiscal y el desempleo.

"Estoy seguro de que el nuevo Patronato va a implicarse en los retos que tenemos por delante, cuando una coalición progresista está al frente del gobierno. Queremos que Alternativas siga profundizando en los problemas sociales, económicos y políticos de España y Europa. Pensamos que nuestro think tank ha de jugar un papel de intermediario entre la sociedad y los dirigentes empresariales, sindicales y políticos. Alternativas tiene que ofrecer propuestas que tengan en cuenta en sus decisiones", asegura López Garrido.