Garamendi, sobre el Papa en la firma de condolencias: "Ha llevado a gala las palabras inclusión y diversidad"

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha trasmitido su pésame por la muerte del Papa Francisco y ha afirmado sobre él que fue un "ejemplo" y que llevó "a gala" la inclusión y la diversidad.

"Es un ejemplo que nos ha dado a todos en un mundo donde (hay que) tener en cuenta a la gente más necesitada, por otro lado, y lo que es la palabra inclusión, la palabra diversidad, yo creo que la ha llevado a gala", ha declarado a la prensa Garamendi este martes tras firmar el libro de condolencias en la Nunciatura Apostólica de Madrid.

"Y en el mundo de la empresa, siempre ha sido una persona también que nos ha apoyado, que ha estado con nosotros. Yo recuerdo eso que siempre nos decía: 'Pensar siempre en las personas, pensar siempre en las personas'. Yo creo que es un mensaje muy potente, más en el mundo que se está viviendo, de la radicalización, etcétera", ha afirmado el presidente de la CEOE.

En cuanto al legado que deja el Papa Francisco, Garamendi ha descrito que es un "legado evangélico, donde realmente se plantean las ideas con mucha educación y siempre pensando en las personas "como principal eje".

"Se ha preocupado por los más desfavorecidos siempre, por la inclusión en todos los aspectos de la vida, por la inmigración. No ha dejado al aire ninguna materia. Bueno, ha dejado una, que a mí me da pena, y es que no ha venido a España, que yo creo que los españoles, pues, hemos echado en falta, pero vamos a perdonárselo", ha bromeado.

RELACIÓN CON YOLANDA DÍAZ: "ERA MUY CARITATIVO"

Preguntado por la "buenísima relación" que tenía el Papa Francisco con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Garamendi ha respondido sonriendo: "Es que era un hombre muy caritativo".

Según Garamendi, los propios mensajes que transmitió el pasado Domingo de Resurrección "fueron muy potentes" y opina que "merece la pena que la gente lo vea".

A su parecer, el Papa Francisco no se ha "posicionado políticamente en nada", sino que ha hablado como papa diciendo las cosas que tenía que decir, como en su día lo decía Juan Pablo II.

"La Iglesia lleva 2.000 años, pues yo creo que sabrá hacer lo que tenga que hacer. Ahora en estos próximos días vamos a esperar a ver qué pasa en el cónclave, que se parece poco a la película", ha afirmado.