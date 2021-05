García Egea acusa al Gobierno de convertir en "caos" todo lo que toca y pide mantener el consenso del TS de 2013

El secretario general del PP, Teodoro García Egea (c), se hace una fotografía durante una manifestación con motivo del recorte de caudal del Trasvase Tajo-Segura en la Plaza San Juan de la Cruz, a 24 de mayo de 2021, en Madrid (España). Esta concentración

El secretario general del PP, Teodoro García Egea (c), se hace una fotografía durante una manifestación con motivo del recorte de caudal del Trasvase Tajo-Segura en la Plaza San Juan de la Cruz, a 24 de mayo de 2021, en Madrid (España). Esta concentración - Jesús Hellín - Europa Press

"Mientras Sánchez piensa en la España de 2050, los agricultores no van a tener hoy con qué regar", asegura el secretario general del PP

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al Gobierno de convertir "todo lo que toca" en "caos" y en "enfrentamiento" y pide al Ejecutivo que escuche a los regantes y se mantenga el consenso alcanzado entre "todas" las fuerzas políticas de las comunidades autónomas afectadas en 2013 con la adopción del Memorandum del trasvase Tajo-Segura.

Frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, García Egea ha calificado de "honor" estar en la calle con los agricultores que cada mañana se levantan "muy temprano" para que todos los españoles tengan productos frescos en su mesa.

Así, ante los medios de comunicación ha criticado al Gobierno porque en "todo lo que toca" genera "caos e incertidumbre". "Lo vimos con el Estado de alarma; caos. Lo vimos con las mascarilla; caos. Lo hemos visto con el plan B alternativo que no acepta; caos de nuevo. Y lo estamos viendo también ahora en materia de agua. Todo lo que toca este Gobierno se convierte en enfrentamiento: Lo hemos visto también en la crisis de Ceuta", ha sentenciado.

En contraposición, ha defendido que el PP cree que es necesario "mantener los consensos" para garantizar el agua en aquellos territorios que la necesitan. "Hay que dialogar", ha insistido.

"Mientras Sánchez piensa en la España de 2050, los agricultores no van a tener hoy con qué regar. La España de 2050 de Sánchez propone no comer carne y no regar los campos, esa es la única propuesta que hemos recibido del gobierno socialista", ha cuestionado.

García Egea ha afeado también que inicialmente la Delegación del Gobierno impidiera su "derecho constitucional" de manifestarse con una caravana de camiones y vehículos llegados desde Alicante, Murcia y Almería con el fin de protestar contra el recorte de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua en el trasvase T-S cuando los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) estén en nivel 2 y, al mismo tiempo, aumentar los caudales ecológicos de algunos tramos del río cedente.

"La respuesta del Gobierno ha sido dejar a sus camiones atrapados en IFEMA y no dejar ni siquiera que se produzca una manifestación autorizada No sólo rompen el consenso sino que a además le dan la espalda a miles de agricultores", ha criticado.

No obstante, pese a que la Policía retuvo durante casi dos horas el inicio de la caravana, finalmente la Delegación del Gobierno autorizó el paso 15 camiones (de los más de 200 previstos) y 1.000 vehículos.

Por otro lado, el secretario general ha sacado pecho de que fue el Partido Popular el que promovió una ley que dotó de consenso al pacto del agua, que sigue reclamando un pacto nacional del agua para garantizar el acceso al agua "de todos".

PROPUESTA POPULAR

En contraposición con el plan del Gobierno, ha insistido en que Pablo Casado plantea un Pacto Nacional del Agua con infraestructuras, con fondos para hacer obras, con un acuerdo global entre todas las fuerzas políticas que "deje de una vez por todas atrás" los conflictos en materia de agua y abra paso a una época de entendimiento.

"Que los agricultores no tengan que preguntarse si tienen hoy o no agua para regar, que lo único que tengan de incertidumbre sea el tiempo u otras eventualidades que no sea el agua, una preocupación para esta gente", ha defendido.