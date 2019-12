Gil Sáez, experto de Betania: "El secreto pontificio hacía que muchas víctimas renunciaran a presentar la denuncia"

Publicado 21/12/2019 11:01:52 CET

El experto canonista de Betania Gil José Sáez Martínez, la asociación que acompaña y asesora a víctimas de abusos en la Iglesia, ha apuntado que el fin del secreto pontificio en casos de abusos podría hacer aumentar el número de denuncias canónicas ya que el secreto hacía que muchas de las víctimas renunciaran a presentarla.

"Cuando una persona se acercaba porque quería comenzar un procedimiento, teníamos que explicarle que todo estaba bajo secreto pontificio, y no entendían que no pudieran tener conocimiento, no poder tener la sentencia, conocer otras actuaciones y tener que guardar un secreto estricto mediante un juramento, esto hacía, por ejemplo, que muchas renunciaran a presentar la denuncia canónica", ha explicado Gil José Sáez en una entrevista concedida a Europa Press.

Así, preguntado por si la abolición del secreto pontificio por el Papa Francisco puede conllevar un aumento en el número de denuncias canónicas, el experto canonista, que también es vicario judicial de la diócesis de Cartagena, ha respondido afirmativamente.

Gil José Sáez ha pedido situarse en el contexto y ha recordado que en 1974 Pablo VI publicó una instrucción sobre aquellos aspectos dentro de la Iglesia que debían estar bajo el secreto pontificio, incluyendo los delitos de abusos sexuales a menores.

El secreto pontifico es "el máximo nivel de secreto que tiene la Iglesia", según ha indicado el experto. Así, "ni la presunta víctima ni el presunto agresor, ni el juez que instruía, ni los testigos podían hablar con nadie de esto" y era "una situación bastante difícil", sobre todo, para las víctimas pues a su "dolor y sufrimiento" se sumaba que "no podían consultar su sentencia ya fuera absolutoria, condenatoria, ni recibir información".

Ahora, según ha precisado, el Papa Francisco ha tomado la decisión de poner fin a este secreto, atendiendo a la petición de las conferencias episcopales de todo el mundo que se reunieron el pasado mes de febrero en el Vaticano y pidieron mayor transparencia.

Precisamente, Gil José Sáez ha apuntado que la abolición del secreto pontificio se reflejará en una "mayor transparencia". "Es uno de los deseos del Papa Francisco, debe haber una mayor transparencia", ha enfatizado. Así, ante el "recelo" de las víctimas de abusos, que piden estar alerta, el experto confía en que, al tratarse de una instrucción papal, todo el mundo la cumplirá. "Es de obligado cumplimiento", ha subrayado.

En todo caso, ha precisado que la absolución del secreto pontificio no quiere decir "publicidad absoluta" de los casos porque hay que "garantizar la seguridad y confidencialidad".