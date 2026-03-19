Gipsy Kings, Boney M y Hakuna Group Music actuarán en la IV Fiesta de la Resurrección el 11 de abril

Archivo - Decenas de personas durante la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección, en la plaza de Cibeles, en 2024. - Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)/EP

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gipsy Kings, referentes de la rumba flamenca, Boney M, iconos de la música disco de los años 80, y Hakuna Group Music, un fenómeno musical del siglo XXI formado por cantantes católicos, serán los grupos que actuarán el próximo sábado 11 de abril en la IV edición de la Fiesta de la Resurrección, según han anunciado este jueves sus organizadores.

El evento, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), se celebrará en Cibeles y tiene como objetivo conmemorar, en un ambiente festivo, la Resurrección de Cristo. El año pasado participaron en esta fiesta más de 85.000 personas.

El festival estará presentado por Javi Nieves y contará con la animación del locutor y DJ El Pulpo. La apertura de puertas está prevista a las 17:00 horas y el concierto se prolongará aproximadamente hasta las 21:30 horas.

Además, durante la celebración se presentará la canción 'Gólgota' de Ángel Catela, ganador del concurso Música y Fe, iniciativa impulsada por la ACdP para descubrir y apoyar a jóvenes talentos cuya música está inspirada en los valores cristianos.

"La Fiesta de la Resurrección es una invitación a celebrar juntos la vida, la esperanza y la alegría de la Pascua a través de la música", ha señalado el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, durante la presentación del evento, en la sede de la Universidad CEU San Pablo.

Según ha explicado, quieren "volver a llenar Cibeles de personas de todas las edades, con artistas que han marcado generaciones y otros que están inspirando hoy a los jóvenes, con los valores de la fe".

Por su parte, el secretario nacional de Comunicación de la ACdP, Pablo Velasco, ha explicado que han informado al Vaticano de esta fiesta y, de cara a la visita del Papa a España, ha asegurado que se ponen "a disposición de la Iglesia" y lo "apoyarán al máximo".

Entre los artistas que han participado en ediciones pasadas, destacan Cali & el Dandee, Beret, Siempre Así, Modestia Aparte, Marilia (Ex componente de Ella Baila Sola), Carlos Baute, Andy y Lucas y Grilex, entre otros.

Según ha informado la ACdP, el acceso al concierto será libre, gratuito y abierto a todos los públicos.