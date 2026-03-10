El Gobierno aprueba 50 millones para atender daños por emergencias de protección civil en casi toda España

Archivo - Vista de las llamas ocasionadas por un Incendio forestal en Puente Viesgo, a 13 de noviembre de 2025, en Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 50.294.007,25 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para paliar daños en las zonas afectadas por inundaciones, incendios forestales y otras emergencias de protección civil acaecidos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 9 de noviembre de 2025.

Estos daños se sitúan en Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja.

Los más de 50 millones de euros son la estimación de las necesidades totales para atender en el ejercicio 2026 los reconocimientos de las obligaciones y pagos derivados de las resoluciones de asignación de las subvenciones previstas diversos acuerdos del Consejo de Ministros para paliar daños en las zonas afectadas por emergencias de protección civil el 1 de abril, 24 de junio, 26 de agosto y 25 de noviembre de 2025.