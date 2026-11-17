Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este lunes la asignación de hasta 1.145,06 millones de euros del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027, para sufragar gastos extraordinarios derivados de la dana Adam, la dana de 2024 y otros temporales en la Comunidad Valenciana y Extremadura, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

En concreto, el acuerdo prevé asignar a la Comunidad Valenciana 50 millones de euros del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCCAA) de 2026 para cubrir gastos extraordinarios no financieros ejecutados ese año en respuesta a la dana Adam. Para financiar los gastos extraordinarios ejecutados en 2027, se le asignarán otros 895,06 millones: 100 millones para hacer frente a la dana Adam y 795,06 millones para atender los efectos de la dana ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Por su parte, Extremadura contará en 2027 con un máximo de 200 millones de euros para sufragar gastos extraordinarios ejecutados ese año en respuesta a los temporales registrados en 2026. Todas las asignaciones se canalizarán con cargo al tramo III y a través del compartimento Facilidad Financiera, y se abonarán directamente a ambas comunidades, con destino exclusivo a los gastos señalados.

Tras estos acuerdos, las necesidades iniciales estimadas del FFCCAA para el conjunto de 2026 ascienden a 22.829,01 millones de euros. Las asignaciones para situaciones de emergencia aprobadas en esta reunión con cargo al FFCCAA de 2027 suman 1.095,06 millones de euros. Con estos recursos, las necesidades iniciales estimadas para el primer semestre de 2027 ascienden a 12.635,72 millones.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado para 2027 una financiación inicial máxima de 200 millones de euros para las entidades locales afectadas por la dana Adam, ocurrida en la Comunidad Valenciana entre el 17 y el 19 de octubre de 2026. El Fondo de Ordenación permitirá financiar gastos corrientes y de capital, mientras que el Fondo de Impulso Económico sufragará proyectos de inversión para paliar los efectos de la catástrofe.

Además, ha establecido las asignaciones del Fondo de Financiación a Entidades Locales para 2027 y las condiciones financieras de las operaciones de crédito. El importe total asciende a 318,35 millones de euros, incluidos los 200 millones para la emergencia y 118,35 millones para necesidades ordinarias. De estos últimos, 70,77 millones corresponden al Fondo de Ordenación y 47,58 millones al Fondo de Impulso Económico.

Del Fondo de Ordenación, 20,29 millones se destinan a ayuntamientos en riesgo financiero y 50,48 millones a los que no han podido refinanciarse en condiciones de prudencia financiera. Estos recursos permitirán cubrir vencimientos de préstamos a largo plazo y deudas con el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores, anualidades de reintegros de liquidaciones negativas de la Participación en Tributos del Estado y la ejecución de sentencias judiciales firmes.

Por su parte, el Fondo de Impulso Económico asigna 6,72 millones a vencimientos de préstamos a largo plazo con entidades de crédito que financiaron inversiones financieramente sostenibles y 40,86 millones a la ejecución de sentencias judiciales firmes.