Archivo - Obras de los regadíos de las Marismas del Guadalquivir. A 18 de julio de 2025, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla, Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la adquisición de compromisos de gasto por un máximo de 206,4 millones de euros entre 2027 y 2029 para posibilitar la firma de la tercera adenda al segundo convenio de gestión directa de obras hidráulicas entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), según ha informado el Ministerio de Hacienda.

Los fondos permitirán cubrir el déficit tarifario derivado del suministro de agua desalada para riego en la cuenca del Segura, la provincia de Almería y la conducción Júcar-Vinalopó, dentro del régimen transitorio de apoyo a estas tarifas. Los límites máximos de gasto autorizados ascienden a 62.076.850 euros en 2027 y a 72.162.940 euros en cada uno de los ejercicios de 2028 y 2029.

La nueva adenda actualizará los fondos necesarios para cubrir las pérdidas del suministro de agua desalada para riego correspondientes a los periodos 2023-2025 y 2026-2029. De acuerdo con los criterios de la Oficina Nacional de Contabilidad y los principios contables aplicables a ACUAMED, los recursos procederán del capítulo de transferencias corrientes del presupuesto de la Dirección General del Agua.

Al carecer la aplicación presupuestaria de crédito inicial, la autorización del Consejo de Ministros permite asumir los compromisos para los ejercicios futuros conforme a la Ley General Presupuestaria.